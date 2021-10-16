Український боксер проведе бій за титул, Шахтар розбив Зорю: головні новини спорту 15 жовтня

Український боксер Артем Далакян проведе титульний бій, а Шахтар розтрощив Зорю. Огляд головних новини за 15 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Дата бою Далакяна

Чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян проведе обов'язковий захист титулу. Його суперником буде Луїс Консепсьйон з Панами.

Це цікаво У Ф'юрі вперше назвали дату бою з Усиком за всі титули у важкій вазі

Бій Далакян – Консепсьйон пройде 20 листопада. Зустріч відбудеться у Києві в ACCO International.

Для Далакяна це буде вже п'ятий захист титулу WBA. Українець здобув титул у 2018 році.

Загалом Артем провів на професійному ринзі 20 боїв і всі виграв. Далакян 14 разів перемагав нокаутом.

Консепсьона – колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. За 47 боїв він здобув 39 перемог та ще 8 разів програв.

Представник Панами є першим номером у рейтингу WBA та обов'язковим претендентом на пояс Далакяна.

Шахтар розтрощив Зорю

Шахтар перервав невдалу серію у матчах проти Зорі. "Гірники" 4 матчі поспіль не могли перемогти непоступливу луганську команду.

Дивіться також Сікан забив принизливий гол за Шахтар у ворота Зорі: відео

15 жовтня донецький клуб не просто обіграв Зорю в 11 турі УПЛ, а познущався зі свого суперника.

Шахтар зумів засмутити луганців з непристойним рахунком 6:1. "Гірники" провели по 3 голи у кожному з таймів та дозволили Зорі забити тільки один гол.

Завдяки перемозі Шахтар набрав 28 очок та зрівнявся з Динамо. Проте кияни 16 жовтня зіграють свій матч 11 туру проти Львова.

Календар Формули-1 на сезон-2022

Організатори Формули-1 офіційно оприлюднили календар на сезон 2022 року. Вперше у Формулі-1 за сезон відбудеться 23 етапи.

Варте уваги Пілот Формули-1 припаркував болід Red Bull посеред вулиці Нью-Йорка, за що отримав штраф: відео

Перша гонка нового сезону відбудеться 20 березня у Бахрейні. Сезон завершиться 20 листопада в Абу-Дабі.

Календар Формули-1 на сезон-2022