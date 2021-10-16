Український боксер проведе бій за титул, Шахтар розбив Зорю: головні новини спорту 15 жовтня
Джерело:24 канал
Український боксер Артем Далакян проведе титульний бій, а Шахтар розтрощив Зорю. Огляд головних новини за 15 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Дата бою Далакяна
Чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян проведе обов'язковий захист титулу. Його суперником буде Луїс Консепсьйон з Панами.
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Бій Далакян – Консепсьйон пройде 20 листопада. Зустріч відбудеться у Києві в ACCO International.
Для Далакяна це буде вже п'ятий захист титулу WBA. Українець здобув титул у 2018 році.
Загалом Артем провів на професійному ринзі 20 боїв і всі виграв. Далакян 14 разів перемагав нокаутом.
Консепсьона – колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. За 47 боїв він здобув 39 перемог та ще 8 разів програв.
Представник Панами є першим номером у рейтингу WBA та обов'язковим претендентом на пояс Далакяна.
Шахтар розтрощив Зорю
Шахтар перервав невдалу серію у матчах проти Зорі. "Гірники" 4 матчі поспіль не могли перемогти непоступливу луганську команду.
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15 жовтня донецький клуб не просто обіграв Зорю в 11 турі УПЛ, а познущався зі свого суперника.
Шахтар зумів засмутити луганців з непристойним рахунком 6:1. "Гірники" провели по 3 голи у кожному з таймів та дозволили Зорі забити тільки один гол.
Завдяки перемозі Шахтар набрав 28 очок та зрівнявся з Динамо. Проте кияни 16 жовтня зіграють свій матч 11 туру проти Львова.
Календар Формули-1 на сезон-2022
Організатори Формули-1 офіційно оприлюднили календар на сезон 2022 року. Вперше у Формулі-1 за сезон відбудеться 23 етапи.
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Перша гонка нового сезону відбудеться 20 березня у Бахрейні. Сезон завершиться 20 листопада в Абу-Дабі.
Календар Формули-1 на сезон-2022
- Бахрейн – 20 березня
- Саудівська Аравія – 27 березня
- Австралія – 10 квітня
- Емілія-Романья – 24 квітня
- Маямі – 8 травня
- Іспанія – 22 травня
- Монако – 29 травня
- Азербайджан – 12 червня
- Канада – 19 червня
- Велика Британія – 3 липня
- Австрія – 10 липня
- Франція – 24 липня
- Угорщина – 31 липня
- Бельгія – 28 серпня
- Нідерланди – 4 вересня
- Італія – 11 вересня
- Росія – 25 вересня
- Сінгапур – 2 жовтня
- Японія – 9 жовтня
- США – 23 жовтня
- Мексика – 30 жовтня
- Бразилія – 13 листопада
- Абу-Дабі – 20 листопада