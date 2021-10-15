Шахтар – Зоря 6:1

Голи: Фернандо, 11, 36, Педрінью, 28, Тете, 71, 90+1, Сікан, 80 – Гладкий, 63

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Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі здивував стартовим складом. По-перше, у ворота повернувся Анатолій Трубін. По-друге, у центрі оборони вийшов Валерій Бондар.

Віктор Скрипник, візаві Де Дзербі, не побоявся виставити атакувальний склад. У нападі гостей вийшли Гладкий та Шахаб. На допомогу їм тренер Зорі відрядив Громова та Аллах'яра.

Шахтар розбив Зорю за тайм

Уже на 5 хвилині Шахтар отримав подвійну нагоду відзначитися. Спершу Фернандо скористався високою лінією оборони суперника та вийшов на рандеву з Мацапурою. Та бразилець не зміг переграти голкіпера.

Після цього м'яч опинився у Марлоса, який пробив з меж штрафного суперника. Півзахисник пробив у напрямку воріт, проте Снурніцин вибив м'яч.

Зоря трималася до 11 хвилини, після чого Шахтар скористався помилкою суперника. Трубін вибив м'яч з власних воріт і Казаков виграв у Фернандо верхову дуель.

Та півзахисник Зорі невдало спрямував м'яч на власного голкіпера, через що Фернандо вийшов віч-на-віч з Мацапурою і цього разу переграв воротаря.

Відео голу Фернандо



Головного болю Скрипнику додала втрата Віталія Вернидуба. Капітан Зорі не зміг продовжити гру й на 18 хвилині покинув поле. Його замінив Максим Імереков.

Попри пропущений гол Зоря не відмовилася від свого футболу: луганці намагалися диктувати умову Шахтарю. Свій перший момент гості мали на 24 хвилині, заробивши штрафний з небезпечної позиції. Але Булеца пробив над воротами.

Відразу після цього Шахтар ледь не "привіз" гол у власні ворота. Трубін довго думав, кому віддати м'яч, внаслідок чого опинився під пресингом Гладкого. Після спроби вибити м'яч він опинився у Шахаба. Іранець з меж штрафного не поцілив у площину воріт.

На відміну від Зорі, "гірники" використовували свої нагоди й на 28 хвилині подвоїли перевагу. Шахтар швидко перемістив атаку з правого флангу на лівий. Простріл Додо у штрафний завершився голом Педрінью.

Відео голу Педрінью



Перевага Шахтаря у два голи трималася до 36 хвилини, коли Фернандо оформив дубль. Бразилець увірвався у штрафний Зорі після того, як "гірники" відібрали м'яч у суперника. Фернандо впевнено переграв Мацапуру – 3:0!

Відео другого голу Фернандо

Ляп Бондаря і шедевр Сікана

Після перерви Шахтар продовжив контролювати гру та створювати момент за моментом. На 55 хвилині Педрінью був близький, щоб оформити дубль.

Додо приєднався до атаки "гірників" на правому фланзі та зробив простріл у штрафний. Педрінью пробив з близької відстані, але Зорю врятувала поперечина.

Команда Скрипника майже відразу відповіла ударом Аллах'яра з-за меж штрафного, проте значно вище воріт.

На 60 хвилині Зорю вдруге врятував каркас воріт. Цього разу Михайло Мудрик потужно пробив з меж штрафного луганців, проте поцілив у поперечину.

Натяк на повернення інтриги в матч відбувся на 63 хвилині. Валерій Бондар невдало відпрацював в обороні й втратив м'яч під тиском Гладкого. Досвідчений нападник протиснув оборонця та переграв Трубіна – 3:1.

Відео голу Гладкого



Та досить швидко Зоря вкотре у поєдинку поплатилася за відсутність балансу між нападом та захистом. Алан Патрік чудовим пасом розрізав всю Зорю, після чого Макрос Антоніо приєднав до атаки Марлоса. Півзахисник міг забивати сам, але знущально підсік м'яч на Тете, який відзначився у воротах Зорі ударом головою.

Відео голу Тете



Приниження Зорі продовжилося на 80 хвилині. Шахтар вкотре провів комбінаційну атаку, яка завершилася шедевром від Сікана. Форвард Шахтаря відзначився голом п'ятою після пасу Тете.

Відео голу Сікана



Підсумковий результат 6:1 на першій компенсованій хвилині встановив Тете! Бразилець залишився наодинці перед воротами суперника та легко переправив м'яч у ворота.

Відео другого голу Тете

Наступний матч Шахтар зіграє 19 жовтня проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів. Зорю чекає поїздка у Болгарію, де луганці 21 жовтня зійдуться з ЦСКА Софія у рамках Ліги конференцій.