Дата боя Далакяна
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян проведет обязательную защиту титула. Его соперником будет Луис Консепсьон из Панамы.
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Бой Далакян – Консепсьон пройдет 20 ноября. Встреча состоится в Киеве в ACCO International.
Для Далакяна это будет уже пятая защита титула WBA. Украинец получил титул в 2018 году.
Всего Артем провел на профессиональном ринге 20 боев и все выиграл. Далакян 14 раз побеждал нокаутом.
Консепсьон – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. За 47 боев он одержал 39 побед и еще 8 раз проиграл.
Представитель Панамы является первым номером в рейтинге WBA и обязательным претендентом на пояс Далакяна.
Шахтер разгромил Зарю
Шахтер прервал неудачную серию в матчах против Зари. "Горняки" 4 матча подряд не могли победить неуступчивую луганскую команду.
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15 октября донецкий клуб не просто обыграл Зарю в 11 туре УПЛ, а поиздевался над своим соперником.
Шахтер сумел огорчить луганчан с неприличным счетом 6:1. "Горняки" провели по 3 гола в каждом из таймов и позволили Заре забить только один гол.
Благодаря победе Шахтер набрал 28 очков и сравнялся с Динамо. Однако киевляне 16 октября сыграют свой матч 11 тура против Львова.
Календарь Формулы-1 на сезон-2022
Организаторы Формулы-1 официально обнародовали календарь на сезон 2022 года. Впервые в Формуле-1 за сезон состоится 23 этапа.
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Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне. Сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.
Календарь Формулы-1 на сезон-2022
- Бахрейн – 20 марта
- Саудовская Аравия – 27 марта
- Австралия – 10 апреля
- Эмилия-Романья – 24 апреля
- Майами – 8 мая
- Испания – 22 мая
- Монако – 29 мая
- Азербайджан – 12 июня
- Канада – 19 июня
- Великобритания – 3 июля
- Австрия – 10 июля
- Франция – 24 июля
- Венгрия – 31 июля
- Бельгия – 28 августа
- Нидерланды – 4 сентября
- Италия – 11 сентября
- Россия – 25 сентября
- Сингапур – 2 октября
- Япония – 9 октября
- США – 23 октября
- Мексика – 30 октября
- Бразилия – 13 ноября
- Абу-Даби – 20 ноября