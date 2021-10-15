Сікан матч проти Зорі розпочав у запасі. І вийшов на поле аж на 76-й хвилині, коли рахунок на табло був 4:1 на користь "гірників".

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А вже за чотири хвилини після виходу на поле Сікан відзначився особисто. Тете справа у штрафному зумів обіграти суперника та прострелити, а ніким не прикритий Сікан п'ятою відправив м'яч у ворота Мацапури.

Відео голу Сікана



Варто додати, що для Сікана це вже другий гол в цьому сезоні за Шахтар. Перший гол він забив у ворота Маріуполя, провівши на полі весь матч.