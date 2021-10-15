У 2022 році відбудеться рекордна кількість гран-прі

Календар Формули-1 на 2022 рік 15 жовтня затвердила Міжнародна автомобільна федерація (FIA). Перша гонка нового сезону відбудеться 20 березня у Бахрейні.

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Традиційно для останніх сезонів сезон завершиться 20 листопада в Абу-Дабі.

У 2022 році знову не відбудеться гран-прі Китаю. Організатори Формули-1 заявили, що етап повернеться у календар, коли дозволять умови.

Вперше за три роки у Формулу-1 повинна повернутися Австралія. У попередні роки гонки в Мельбурні не відбувалися через карантин.

Також повертаються гонки в Сінгапурі та Японії. Натомість у календар не потрапила Туреччина. У США відбудуться дві гонки – одна в Маямі, інша – поблизу Остіна (Техас).

Календар Формули-1 на сезон-2022

  1. Бахрейн – 20 березня
  2. Саудівська Аравія – 27 березня
  3. Австралія – 10 квітня
  4. Емілія-Романья – 24 квітня
  5. Маямі – 8 травня
  6. Іспанія – 22 травня
  7. Монако – 29 травня
  8. Азербайджан – 12 червня
  9. Канада – 19 червня
  10. Велика Британія – 3 липня
  11. Австрія – 10 липня
  12. Франція – 24 липня
  13. Угорщина – 31 липня
  14. Бельгія – 28 серпня
  15. Нідерланди – 4 вересня
  16. Італія – 11 вересня
  17. Росія – 25 вересня
  18. Сінгапур – 2 жовтня
  19. Японія – 9 жовтня
  20. США – 23 жовтня
  21. Мексика – 30 жовтня
  22. Бразилія – 13 листопада
  23. Абу-Дабі – 20 листопада