У 2022 році відбудеться рекордна кількість гран-прі
Календар Формули-1 на 2022 рік 15 жовтня затвердила Міжнародна автомобільна федерація (FIA). Перша гонка нового сезону відбудеться 20 березня у Бахрейні.
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Традиційно для останніх сезонів сезон завершиться 20 листопада в Абу-Дабі.
У 2022 році знову не відбудеться гран-прі Китаю. Організатори Формули-1 заявили, що етап повернеться у календар, коли дозволять умови.
Вперше за три роки у Формулу-1 повинна повернутися Австралія. У попередні роки гонки в Мельбурні не відбувалися через карантин.
Також повертаються гонки в Сінгапурі та Японії. Натомість у календар не потрапила Туреччина. У США відбудуться дві гонки – одна в Маямі, інша – поблизу Остіна (Техас).
Календар Формули-1 на сезон-2022
- Бахрейн – 20 березня
- Саудівська Аравія – 27 березня
- Австралія – 10 квітня
- Емілія-Романья – 24 квітня
- Маямі – 8 травня
- Іспанія – 22 травня
- Монако – 29 травня
- Азербайджан – 12 червня
- Канада – 19 червня
- Велика Британія – 3 липня
- Австрія – 10 липня
- Франція – 24 липня
- Угорщина – 31 липня
- Бельгія – 28 серпня
- Нідерланди – 4 вересня
- Італія – 11 вересня
- Росія – 25 вересня
- Сінгапур – 2 жовтня
- Японія – 9 жовтня
- США – 23 жовтня
- Мексика – 30 жовтня
- Бразилія – 13 листопада
- Абу-Дабі – 20 листопада