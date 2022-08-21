У суботу, 20 серпня, Олександру Усику підкорилась велика перемога у Саудівській Аравії. Українець зміг вдруге виграти у Ентоні Джошуа та залишитися з поясами WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після бою Олександр присвятив перемогу Україні та воїнам ЗСУ, які боронять наші землі у війні проти росії. Відреагував Усик і на виклики "Сімферополь" із залу, пише 24 канал.

Спочатку боксер просто привітав фаната. А потім Олександр попросив його повторити назву міста, після чого додав "Україна".

Як Усик відповів на скандування "Сімферополь":

Нагадаємо, що Усик є уродженцем Сімферополя, однак після початку війни у 2014 році він неодноразово уникав питання про територіальну приналежність півострова, наче боючись назвати Крим частиною України.

Подальші плани Усика

Стало відомо, що після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру. При цьому британець не забув зробити провокативну заяву після бою Усика та Джошуа.