Українка Бех-Романчук похвалилася сексуальними формами перед Олімпіадою: фото
18 липня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Одна з олімпійських надій України Марина Бех-Романчук перед поїздкою на Ігри в Токіо, які стартують вже 23 липня, похвалилася своїми сексуальними формами.
18 липня українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук святкує 26-річчя.
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Українка постала перед підписниками в ефектному жовтому купальнику. При цьому легкоатлетка-красуня позувала фотографу, стоячи до нього спиною.
На даний момент легкоатлетка готується до виступу на Олімпійських іграх в Токіо (23 липня - 8 серпня) і є однією з головних медальних надій української збірної.
Як Бех-Романчук виступає у 2021 році
- Марина розпочала рік, здобувши "срібло" на турнірі ISTAF Indoor 2021 у німецькому Берліні.
- На початку березня Бех-Романчук вдалося стати чемпіонкою Європи. Після цього Марина здобула "бронзу" у Словаччині.
- На етапі Діамантової ліги в Італії українці вдалося завоювати також "бронзу". Також "бронзу" Марина здобула на етапі Діамантової ліги у Швеції.
- Тиждень тому Бех-Романчук завоювала золото в рамках етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді. Під час стрибків дівчина випередила лідера сезону на два сантиметри.