Перше "золото" сезону

Українка з стрибком 6,77 м (2 сантиметри до найкращого результату сезону) кваліфікувалася у фінальну трійку. У шостому стрибку Марині вдалося випередити свою конкурентку Малайку Міхамбо також на 2 сантиметри.

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  • Для українки це третя нагорода Діамантової ліги в цьому сезоні. Вона отримувала бронзу на етапі у Флоренції і Стокгольмі.
  • Після етапу у Гейтсхеді у Діамантовій лізі буде місячна перерва через літні Олімпійські ігри, що розпочнуться 23 липня у японському Токіо.