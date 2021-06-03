Медальний старт Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук з нагороди розпочала новий для себе літній сезон з легкої атлетики. З шести стрибків українка змогла продемонструвати лише один чистий. Усі інші спроби були незараховані через заступи.

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25-річна легкоатлетка завершила змагання із результатом 6.39 метра. Переможницею старту стала представниця Німеччини Маріс Лузоло, яка виграла турнір з особистим рекордом 6.64 метра. "Срібло" здобула стрибунка з Сербії Міліца Гардашевіч. Її результат склав 6.55 метра.

Крім Бех-Романчук на турнірі виступала інша українка Анна Луньова, але показала вона ще менший результат – 6.15 метра. Легкоатлетка завершила виступ на 6 місці.

Цікаво, що Бех-Романчук повинна була розпочати новий для себе сезон ще наприкінці червня на змаганнях Командного чемпіонату Європи. Однак збірна України несподівано знялася зі старту. Під час тренувального збору в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів відразу ізолювали.

Призерки турніру

Маріс Лузоло (Німеччина) – 6.64 Міліца Гардашевіч (Сербія) – 6.55 Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.39

Бех-Романчук вже відібралась на Олімпіаду у Токіо, тому зі спокійною душею буде виходити на пік форми. Для Марини ці Олімпійські ігри будуть другими у кар'єрі. До цього спортсменка виступала у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 2016 році. Наступний старт українки розрахований на 10 червня. Саме у цей день стартує третій етап Діамантової ліги у Флоренції (Італія).