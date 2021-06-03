Медальний старт Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук з нагороди розпочала новий для себе літній сезон з легкої атлетики. З шести стрибків українка змогла продемонструвати лише один чистий. Усі інші спроби були незараховані через заступи.
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25-річна легкоатлетка завершила змагання із результатом 6.39 метра. Переможницею старту стала представниця Німеччини Маріс Лузоло, яка виграла турнір з особистим рекордом 6.64 метра. "Срібло" здобула стрибунка з Сербії Міліца Гардашевіч. Її результат склав 6.55 метра.
Крім Бех-Романчук на турнірі виступала інша українка Анна Луньова, але показала вона ще менший результат – 6.15 метра. Легкоатлетка завершила виступ на 6 місці.
Цікаво, що Бех-Романчук повинна була розпочати новий для себе сезон ще наприкінці червня на змаганнях Командного чемпіонату Європи. Однак збірна України несподівано знялася зі старту. Під час тренувального збору в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів відразу ізолювали.
Призерки турніру
- Маріс Лузоло (Німеччина) – 6.64
- Міліца Гардашевіч (Сербія) – 6.55
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.39