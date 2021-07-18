18 липня українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук святкує 26-річчя.

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Українка постала перед підписниками в ефектному жовтому купальнику. При цьому легкоатлетка-красуня позувала фотографу, стоячи до нього спиною.

На даний момент легкоатлетка готується до виступу на Олімпійських іграх в Токіо (23 липня - 8 серпня) і є однією з головних медальних надій української збірної.

Як Бех-Романчук виступає у 2021 році