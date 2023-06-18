Україна – Мальта: пресконференція Реброва перед матчем відбору на Євро-2024

18 червня 2023, 13:31
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19 червня збірна України проведе свій третій матч кваліфікації Євро-2024 з національною командою Мальти. Напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поспілкується з представниками ЗМІ.

Пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва відбудеться в неділю, 18 червня. Слідкувати за онлайн-трансляцією можна на сайті 24 Каналу.

До теми Україна – Мальта: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Спілкування Реброва з представниками ЗМІ відбудеться у словацькій Трнаві. Початок трансляції запланований на 19:30 за київським часом.

Пресконференція Сергія Реброва: дивіться відео

Ребров на чолі збірної України

Важливо! Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00 за київським часом.
Автор: Сергій Шаховець