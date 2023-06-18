Україна – Мальта: пресконференція Реброва перед матчем відбору на Євро-2024

19 червня збірна України проведе свій третій матч кваліфікації Євро-2024 з національною командою Мальти. Напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поспілкується з представниками ЗМІ.

Пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва відбудеться в неділю, 18 червня. Слідкувати за онлайн-трансляцією можна на сайті 24 Каналу.

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Спілкування Реброва з представниками ЗМІ відбудеться у словацькій Трнаві. Початок трансляції запланований на 19:30 за київським часом.

Пресконференція Сергія Реброва: дивіться відео

Ребров на чолі збірної України

Нагадаємо, що Сергій Станіславович очолив національну команду України 7 червня 2023 року.

Дебютував Ребров на чолі "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Німеччини (3:3).

У поєдинку відбору Євро-2024 збірна України здобула вольову перемогу над Північною Македонією (3:2).

Цікаво, що у двох перших поєдинках підопічні Реброва продемонстрували високу результативність та забили по 3 голи. Проте гра в захисті викликає занепокоєння.

Після двох матчів кваліфікації збірна України набрала 3 очка в групі С. Таку ж кількість балів мають у своєму активі команди Італії та Північної Македонії. Лідирує в групі – збірна Англії, на рахунку якої 9 пунктів.

Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00 за київським часом.