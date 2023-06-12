Німеччина – Україна 3:3

Голи: Фюллькруг, 6, Хаверц, 83, Кімміх, 90 (пен) – Циганков, 19, 56, Рюдігер, 23 (автогол)

Збірна України відіграла товариський матч проти Німеччини. Для "синьо-жовтих" це була не лише підготовка до ігор кваліфікації Євро-2024, а ще і дебютний поєдинок під керівництвом Сергія Реброва, пише 24 канал.

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Німці ж найближчий рік приречені проводити лише спаринги. Країна є господаркою чемпіонату Європи, тому путівку на турнір вона отримала автоматично. Втім гра проти України була 1000-ою для німців, тому підопічним Фліка хотілося порадувати фанатів.

До того ж, останнім часом Німеччина розчаровувала на крупних змаганнях. На чемпіонатах світу у 2018 та 2022 роках Бундестім не виходив з групи, а на Євро-2020 команда зупинилась в 1/8 фіналу.

Цікаві склади від тренерів

Ханс-Дітер Флік застосував ротацію, але все одно склад німців був солідним. З перших хвилин вийшли Рюдігер, Шлоттербек, Горецка, Кімміх та Сане. У Реброва ж по суті вийшла основа.

Наставник вирішив застосувати незвичну схему 4-4-2. Замість Маліновського в центр поля тренер випустив другого нападника Ярмоленка. Також коуч не міг розраховувати на травмованого Зінченка, якого замінив Судаков.

Німеччина на правах фаворита захопила ініціативу і змогла доволі швидко відкрити рахунок. Миколенко та Матвієнко дозволили Вольфу увійти в майданчик знайти момент для удару та рикошетом від Фюллькруга вразити ворота гостей.

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Україна дивує у першому таймі

Втім підопічні Реброва не склали руки і дочекались свої моменти в контратаках. Спочатку рахунок зрівняв Циганков, який відкрився під розрізаючу передачу Тимчика та реалізував вихід майже сам-на-сам.

Ба більше, вже за чотири хвилини Україна вийшла вперед. Ярмоленко відібрав м'яч завдяки активному пресингу, запустивши по флангу Тимчика.

Той віддав у центр на набігаючого Циганкова, але Віктор же вирішив пропустити на Мудрика. Гравець Челсі не дуже вдало пробив, але влучив у Рюдігера, від якого снаряд залетів у ворота.

Циганков феєрить

У другому таймі Флік оновив напад, випустивши Хаверца, Мусіала та Вірца. Але ще раз забити змогли українці завдяки помилці Гінтера. Після пасу назад оборонець далеко відпустив м'яч і подарував його Довбику.

Той вибіг сам-на-сам і відпасував на вільного Циганкова, який забив у порожні ворота та оформив дубль. Після цього "синьо-жовті" відійшли в оборону та провели низку замін. Ребров дав ігрову практику Ванату, Соболю, Пихальонку та Ігнатенку.

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Німці притисли Україну до воріт і знайшли шанс за 7 хвилин до закінення основного часу. Після дальнього вибивання Хаверц вдало поборовся з Матвієнком, залишивши його ні з чим та влучно пробивши повз Трубіна.

Прикра нічия для Реброва

На жаль, втримати перемогу підопічні Реброва не змогли втримати. На останній хвилині Хаверц зіштовхнувся із Соболем і суддя вирішив подарувати господарям пенальті. Його від стійки реалізував Йозуа Кімміх.

Таким чином, Німеччина та Україна повторюють результат 2011 року. Тоді у Києві команди зустрілись у матчі-відкритті НСК Олімпійський та також забили по три голи. Цього ж разу Україна була ближчою до перемоги.

Проте Сергій Ребров таки стартує не з поразки проти топового опонента. Вже за чотири дні, 16 червня, на "синьо-жовтих" очікує бій кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії, де нашій команді треба вигравати.