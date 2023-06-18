Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится в воскресенье, 18 июня. Следить за онлайн-трансляцией можно на сайте 24 Канала.

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Общение Реброва с представителями СМИ состоится в словацкой Трави. Начало трансляции запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Прессконференция Сергея Реброва: смотрите видео

Ребров во главе сборной Украины