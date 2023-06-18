Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится в воскресенье, 18 июня. Следить за онлайн-трансляцией можно на сайте 24 Канала.

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Общение Реброва с представителями СМИ состоится в словацкой Трави. Начало трансляции запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Прессконференция Сергея Реброва: смотрите видео

Ребров во главе сборной Украины

Напомним, что Сергей Станиславович возглавил национальную команду Украины 7 июня 2023 года.

Дебютировал Ребров во главе "сине-желтых" в товарищеском матче против Германии (3:3).

В поединке отбора Евро-2024 сборная Украины одержала волевую победу над Северной Македонией (3:2).

Интересно, что в двух первых поединках подопечные Реброва продемонстрировали высокую результативность и забили по 3 гола. Однако игра в защите вызывает беспокойство.

После двух матчей квалификации сборная Украины набрала 3 очка в группе С. Такое же количество баллов имеют в своем активе команды Италии и Северной Македонии. Лидирует в группе – сборная Англии, на счету которой 9 пунктов.

Важно! Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.