Пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва відбудеться в неділю, 18 червня. Слідкувати за онлайн-трансляцією можна на сайті 24 Каналу.

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Спілкування Реброва з представниками ЗМІ відбудеться у словацькій Трнаві. Початок трансляції запланований на 19:30 за київським часом.

Пресконференція Сергія Реброва: дивіться відео

Ребров на чолі збірної України