Епопея зі сватанням Сергія Реброва у збірну України з футболу нарешті закінчена. 7 червня 49-річний наставник офіційно очолив головну команду країни, пише 24 Канал.

До теми Без конкретних імен: УАФ оголосила дату призначення нового головного тренера збірної України

Нарешті це сталось

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

Призначення головного тренера збірної відбулось напередодні трьох матчів національної команди. У червні на "синьо-жовтих" чекає три складні поєдинки, два з яких будуть офіційними.

Дебютний поєдинок Реброва на чолі збірної припаде якраз на товариську гру України проти Німеччини, яка відбудеться 12 червня та буде для "бундестім" ювілейною 1000-ю в історії.

Далі на команду Сергія Станіславовича чекають два матчі відбору на Євро-2024 – 16 червня проти Північної Македонії та 19 червня проти Мальти.

Нагадаємо, що Україна вже стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2024 із поразки від Англії 2:0. У тому поєдинку командою керував Руслан Ротань, який був і за в.о., і паралельно керував молодіжною збірною та футбольним клубом Олександрія. Три футбольні фронти впали на плечі колишнього капітана Дніпра.

Відзначимо, що ще раніше була інформація, що Ребров приїде в Україну після останнього матчу Аль-Айна у сезоні-2022/2023. Та й сам наставник вже не приховував свого повернення в Україну. Так і сталось.

Цікаво! Тепер Ребров змінив футбольну футболку збірної на її тренерський місток. Адже у своїй кар'єрі Сергія Станіславович має 75 зіграних матчів за національну команду, у яких наколотив 15 голів. Також зіграв 18 поєдинків за "молодіжку" (7 голів).

Що відомо про тренерську кар'єру Сергія Реброва