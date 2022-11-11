У матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен зіграв внічию з португальською Бенфікою (1:1).
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На 22-й хвилині зустрічі аргентинець отримав пас від Неймара і ефектним обвідним ударом поклав м’яч у дальній кут воріт. Саме цей гол вболівальники визнали найкращим на груповій стадії.
Відео голу Мессі
На другому місці глядацьких симпатій м'яч Ерлінга Голанда, який він забив в падінні дортмундській Боруссії. На третій сходинці гол Мессі у ворота Маккабі з Хайфи.
Нагадаємо, що Лео потрапив в заявку збірної Аргентини на ЧС-2022. Це буде останній шанс Мессі стати чемпіоном світу. В 2014 році він зупинився за крок від своєї мрії. Тоді в фіналі команда Мессі програла Німеччині з рахунком 0:1.