В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен сыграл вничью с португальской Бенфикой (1:1).
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На 22-й минуте встречи аргентинец получил пас от Неймара и эффектным обводным ударом положил мяч в дальний угол ворот. Именно этот гол болельщики сочли лучшим на групповой стадии.
Видео гола Месси
На втором месте зрительских симпатий мяч Эрлинга Холанда, забитый в падении дортмундской Боруссии. На третьей строчке гол Месси в ворота Маккаби из Хайфы.
Напомним, что Лео попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022. Это будет последний шанс Месси стать чемпионом мира. В 2014 году он остановился в шаге от своей мечты. Тогда в финале команда Месси проиграла Германии со счётом 0:1.