В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен сыграл вничью с португальской Бенфикой (1:1).

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На 22-й минуте встречи аргентинец получил пас от Неймара и эффектным обводным ударом положил мяч в дальний угол ворот. Именно этот гол болельщики сочли лучшим на групповой стадии.

Видео гола Месси

Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! #UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

На втором месте зрительских симпатий мяч Эрлинга Холанда, забитый в падении дортмундской Боруссии. На третьей строчке гол Месси в ворота Маккаби из Хайфы.

Статистика Лео в ЛЧ. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Месси отличается высокой результативностью. На счету звездного форварда ПСЖ 4 гола в 5 матчах. Кроме того, аргентинец отдал четыре голевых передачи.

Напомним, что Лео попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022. Это будет последний шанс Месси стать чемпионом мира. В 2014 году он остановился в шаге от своей мечты. Тогда в финале команда Месси проиграла Германии со счётом 0:1.