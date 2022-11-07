В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли 16 команди. 8 переможців груп потрапили до числа сіяних (відтак не зможуть зіграти один проти одного на цій стадії турніру). До несіяних потрапили 8 команд, які посіли другі місця у своїх групах.
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Під час жеребкування в суперники не могли випасти клуби з однієї країни, а також команди, які грали на груповій стадії. Таким чином для іспанського Реала єдиним обмеженням став німецький РБ Лейпциг, з яким вони грали в групі. А от для німецької Баварії – Айнтрахт, Боруссія (Дортмунд), РБ Лейпциг та італійський Інтер.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- РБ Лейпциг – Манчестер Сіті
- Брюгге – Бенфіка
- Ліверпуль – Реал
- Мілан – Тоттенхем
- Айнтрахт – Наполі
- Боруссія – Челсі
- Інтер – Порту
- ПСЖ – Баварія
В 1/8 фіналу команди зіграють по два матчі – вдома та на виїзді. Сіяні команди другий поєдинок проведуть на домашньому стадіоні.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року. Матчі-відповіді заплановані на 7, 8, 14 та 15 березня. В кожен з цих днів відбудеться по два матчі, в залежності від жеребкування. Всі матчі розпочинатимуться о 22:00.
Варто нагадати, що в цьому сезоні в єврокубках не діє правило виїздного голу. Тому якщо за підсумками двох матчів рахунок між командами буде рівний, то вони гратимуть додатковий час.
Переможці пар вийдуть у чвертьфінал. 17 березня відбудеться церемонія жеребкування. Вона визначить пари чвертьфіналу, а також півфіналу та фіналу.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі. Саме тут відбувся фінал 2005 року, в якому Ліверпуль переміг Мілан.