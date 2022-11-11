Все менше часу залишається до відкриття чемпіонату світу. Учасники Мундіалю визначаються з гравцями, які поїдуть в Катар.

До теми Збірна Аргентини – похід за рекордом на чемпіонаті світу та кінець епохи Мессі

Збірна Аргентини є одним з головних фаворитів ЧС-2022. Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні візьме в Катар 26 футболістів. У переліку гравців є головна зірка збірної Аргентини – Ліонель Мессі, для якого цей Мундіаль стане останнім шансом стати чемпіоном світу. В списку також присутні такі зірки, як Лаутаро (Інтер), Дібала (Рома), Ді Марія (Ювентус), Лісандро (Манчестер Юнайтед) та інші.

Воротарі

  • Рульї (Вільярреал)
  • Армані (Рівер Плейт)
  • Мартінес (Астон Вілла)

Захисники

  • Моліна (Атлетіко)
  • Монтьєль (Севілья)
  • Ромеро (Тоттенхем)
  • Песселья (Бетіс)
  • Отаменді (Бенфіка)
  • Лісандро (Манчестер Юнайтед)
  • Акунья (Севілья)
  • Тальяфіко (Ліон)
  • Фойт (Вільярреал)

Півзахисники

  • Де Поль (Атлетіко)
  • Паредес (Ювентус)
  • Макалістер (Брайтон)
  • Родрігес (Бетіс)
  • Гомес (Севілья)
  • Фернандес (Бенфіка)
  • Паласіос (Байєр)
  • Ді Марія (Ювентус)
  • Корреа (Інтер)

Нападники

  • Лаутаро (Інтер)
  • Мессі (ПСЖ)
  • Альварес (Манчестер Сіті)
  • Гонсалес (Фіорентина)
  • Дібала (Рома)

Зазначимо, що збірна Аргентини двічі ставала чемпіоном світу – в 1978 та 1986 роках.