Глава WTA Стів Саймон повідомив, що організація відмовляється від проведення жіночих турнірів у Китаї та Гонконгу.
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Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок та замітати під килим звинувачення у сексуальному насильстві, то основа WTA – рівність для жінок – значно постраждає. Я не можу припустити, щоб таке сталося з WTA та її гравцями,
– заявив Саймон.
Він повідомив, що отримав підтримку від Ради директорів WTA та оголосив "про негайне призупинення всіх турнірів у Китаї, включаючи Гонконг".
"Я не можу з чистою совістю просити наших спортсменок виступати там, де Пен Шуай не має можливості вільно доносити свої думки і, як здається, змушена була відкликати свої звинувачення. І з огляду на нинішню ситуацію я дуже побоююся ризиків, з якими наші гравці та працівники можуть зіткнутися, якщо ми проведемо турніри в Китаї у 2022-у", – зазначив глава WTA.
Стів Саймон додав, що в тенісних спільнотах Китаю та Гонконгу багато професіоналів, які повинні пишатися своїми досягненнями. Однак WTA чекає на правильну реакцію Китаю у скандалі з Пен Шуай.
Але поки Китай не зробить тих кроків, які ми просили, ми не можемо ризикувати нашими гравцями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті і влада Китаю вживе заходів,
– йдеться у заяві.
Що відомо про справу Пен Шуай
Китайська тенісистка Пен Шуай у листопаді звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.
Згодом публікація тенісистки зникла, як і сама спортсменка. Китайський державний телеканал CGTN опублікував лист від імені Шуай. У ньому тенісистка буцімто спростовувала звинувачення у сексуальному насильстві.
Однак у WTA не повірили Китаю. У відповідь президент WTA сказав, що "заява" Пен Шуай викликає у нього ще більші побоювання.
Згодом Шуай вийшла на зв'язок з МОК. Вона запевнила, що здорова та перебуває у безпеці.
Хто така Пен Шуай
- 35-річна тенісистка очолювала рейтинг у жіночому парному розряді. У парі з тайванською тенісисткою Се Шувей вона перемагала на Ролан Гаррос та Вімблдоні у 2014 та 2013 роках відповідно.
- Найкраща позиція в одиночному розряді – 14-а сходинка. В одиночному розряді вона здобула 2 титули WTA. У 2014 році дійшла до півфіналу US Open.
- Її призові за всю кар'єру складають понад 9 мільйонів доларів.