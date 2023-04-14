От четкой позиции до пресмыкания перед Китаем

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ее руководство показали свою беспринципность перед диктатурами. Хотя еще два года назад все восхищались поступком WTA и ставили в пример соблюдение своих ценностей. 24 Канал напоминает, что не так с решением WTA по турнирам в Китае. И почему такая позиция лишь продолжение в попытке подыграть диктатурам – Китаю, России и Беларуси.

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Скандал вокруг Пэн Шуай

Все началось с того, что в ноябре 2021 года китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли как в сексуальных отношениях, так и изнасиловании. Вроде бы первый раз у них был секс с согласия. А уже в 2018 году китайский политик привез ее домой, где и принудил к сексу. И после этого у них возникли постоянные отношения, хотя Чжан был женат и не планировал разводиться, а сами отношения хотел оставить тайными.



Пэн Шуай / фото WTA

Пост об этом был опубликован в китайской соцсети Weibo 2 ноября. Но уже через полчаса был удален – в действие вступила китайская цензура. Потому что удалили не только пост теннисистки, но и публикации его скринов. А страница теннисистки в соцсети была закрыта от комментариев.

И эта история могла так и остаться неизвестной, если бы о ней не написали американские СМИ. И ее подхватили известные теннисисты. Ведь Пэн Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном разряде (в 2014 году). Тогда она сумела в 2013 году победить на "Уимблдоне", а в 2014 году – на "Ролан Гаррос". А в одиночном разряде в 2014 году дойти до полуфинала US Open. Поэтому WTA потребовала расследования этого дела.

Обратите внимание! Для китайских властей это был очень болезненный удар. Ведь Китай готовился принимать Олимпиаду-2022 в Пекине, а скандал такого масштаба бил по самолюбию китайской политической верхушки. Кроме того, это едва ли не впервые публично было озвучено обвинение в сексуальном насилии в отношении высокопоставленного китайского политика и от известной в Китае спортсменки.

А после этого Пэн Шуай просто исчезла. Никто не знал, где она, теннисистка не выходила на связь. Так что опасения относительно китайской цензуры только усилились. Тревогу забили Международная федерация тенниса, Amnesty International, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и даже ЕС.

17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, якобы написанное Пэн Шуай. В нем говорится, что "утверждение о сексуальном насилии не соответствует действительности". А сама теннисистка вроде бы находится в безопасности. Правда такое "доказательство" мало кого убедило в том, что с теннисисткой все в порядке. Так что 20 ноября ее даже показали в эфире. Но и тогда сомнения в том, что с Пэн Шуай все в порядке, не рассеялись. Тем более что теннисистка не выходила на связь даже со своими друзьями.

21 ноября Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение о том, что президент МОК Томас Бах провел 30-минутный видеоразговор с Пэн Шуай. В разговоре также приняли участие глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член комитета от Китая Ли Линвэй. И МОК остался "доволен этим разговором".

Беспрецендентный шаг

Однако в WTA таким ходом событий остались недовольны. И 1 декабря глава ассоциации Стив Саймон объявил о том, что WTA прекращает проведение турниров в Китае.

"Все это неприемлемо и не может стать приемлемым. Если влиятельные люди смогут заглушить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой было создано WTA, – равенство женщин – терпит колоссальную неудачу. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это произошло с WTA и ее игроками. В результате и при полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг, с чистой совестью я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, видимо, на нее давят, чтобы она опровергла свои обвинения в сексуальном насилии", – объяснил Саймон.



Стив Саймон / фото WTA

В то время это был довольно беспрецедентный шаг. Ведь организация много вложилась в продвижение на этом рынке, а китайские компании выступали партнерами многих турниров. Там было запланировано около десяти турниров, в том числе два итоговых. И финансовые потери были достаточно значительными.

Тогда, в декабре 2021 года, все восхищались позицией WTA. Ведь организация решила придерживаться принципов, а не пойти на уступки диктаторскому режиму. И именно WTA ставили в пример МОК, который так и не смог высказать четкую позицию на этот счет. Не хотел ведь лишний раз злить организаторов Олимпиады-2022.

Что касается Пэн Шуай, то в феврале 2022 года она даже несколько раз была замечена на Олимпиаде и встретилась с президентом МОК Томасом Бахом. А уже после этого заявила об окончании профессиональной карьеры. Что касается Чжана Гаоли, то он спокойно находится на пенсии

Принципы не важны?

WTA сдержали свое слово – в 2022 году турниры в Китае не проводили. Но продолжалось это недолго. И 13 апреля 2023 года Стив Саймон заявил, что в 2023 году они возвращаются в Китай. Несмотря на то, что требования WTA не были выполнены.

Мы убеждены, что требования, которые мы выдвинули, не будут выполнены. И при этом придерживаться той же стратегии, кажется, нет смысла, и нам нужен другой подход,

– заявил Стив Саймон.

Глава WTA сам признается, что возвращение в Китай "будет лучше для нашего бюджета", но убеждает, что "решение принималось не на основе этого".

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"Мы сделали все возможное, чтобы получить результаты, но, к сожалению, мы не смогли достичь всего, чего хотели. Но мы также смогли убедиться, что Пэн в безопасности, ее не забыли и не бросили. Все должно развиваться. Вы не можете продолжать делать то же, если это не работает", – убежден Стив Саймон.

Хотя календарь турниров еще не составлен, но ожидается, что в Китае проведут восемь турниров, в том числе малый Итоговый в Чжухае и Итоговый в Шэньчжэне.

России приготовиться?

Возвращение турниров WTA в Китай поставил вопрос о том, когда по такому же принципу организация снова начнет проводить турниры и в России. Об этом уже вполне серьезно размышляют российские СМИ.



Российские СМИ уже готовы к возвращению турниров в Россию / скрин

И удивляться такому тогда не стоит. Именно Стив Саймон заявил украинской теннисистке Лесе Цуренко, что не считает достаточным основанием для дисквалификации российских и белорусских теннисисток даже то, что они могут поддерживать войну России против Украины. Ведь это "лишь их личное мнение".

WTA было все равно и тогда, когда победительницей Australian Open 2023 стала белоруска Арина Соболенко, активно поддерживающая белорусского диктатора Александра Лукашенко. Ну а сам белорусский режим не упустил случая использовать победу Соболенко для своей пропаганды.

А когда в 2022 году в Великобритании решили не допускать российских и белорусских теннисистов и теннисисток к турниру (в том числе "Уимблдону"), WTA и ATP оштрафовали организаторов. И пригрозили дальнейшими санкциями. Поэтому в 2023 году представители стран-агрессоров все же смогут выступать на турнирах и дальше. Но "прикрываясь" нейтральным статусом.

Если WTA соглашается не только допустить к соревнованиям россиян и белорусов, которые поддерживают кровавую войну против Украины, то стоит ли удивляться, что они готовы и в Китай вернуться? И им безразлично, или это российские солдаты убивают, пытают и насилуют в Украине мирное население, или это делает китайский чиновник, даже с теннисисткой. Для некоторых спортивных организаций принципы не имеют значения, когда речь идет о деньгах. И они сами готовы в этом признаться.