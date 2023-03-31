Організатори Вімблдону на офіційному сайті повідомили, що в цьогорічному розіграші турніру візьмуть участь тенісисти з Росії та Білорусі. Заборона діяла у 2022 році, але через тиск ATP та WTA її довелося скасувати.

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Умови Вімблдону

Учасники змагань з Росії та Білорусі не повинні отримувати фінансування від своїх держав. Крім того, тенісистам з країн-агресорів заборонена будь-яка підтримка війни в Україні.

Ми маємо намір приймати заявки від російських і білоруських гравців за умови, що вони виступають як "нейтральні" спортсмени і дотримуються відповідних умов. Вони забороняють вираження підтримки вторгнення РФ в Україну в різних формах і забороняють участь гравцям, які отримують фінансування від російської та/або білоруської держави (включаючи спонсорство з боку компаній, які перебувають під керуванням або контролем цих держав),

– йдеться у заяві Вімблдону.

Таким чином, російські та білоруські тенісисти повинні будуть підписати "декларацію про нейтралітет". За її виконанням буде здійснюватися суворий контроль.

Загроза закриття найстарішого тенісного турніру

Асоціація лаун-тенісу заявила, що її попереднє рішення про відсторонення було вірним, але через тиск тенісних організацій вони вимушені були піти на компроміс.

"Ми продовжуємо вважати, що це був правильний курс, і хотіли б подякувати всім, хто його підтримав. Минув рік, а страждання народу України в результаті війни на їхній території не припиняються. Проблеми в тенісі або спорті в цілому є незначними в порівнянні з цим.

Однак наше минулорічне рішення заборонити російським та білоруським тенісистам брати участь у наших турнірах призвело до значних штрафних санкцій з боку ATP та WTA, включно з реальною перспективою припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону у 2023 році", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що торік Вімблдон позбавили рейтингових очок та пригрозили анулюванням ліценції через бан російським та білоруським гравцям. Крім того, Асоціація лаун-тенісу була оштрафована на 1,5 мільйона фунтів.

Важливо! Вімблдонський тенісний турнір у 2023 році відбудеться з 3 по 16 липня.