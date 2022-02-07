Разом із Бахом на зустрічі з Пен була присутня колишня голова Комісії спортсменів МОК Кірсті Ковентрі.

До слова Я ніколи не говорила, що мене хтось зґвалтував, – китайська тенісистка виступила з новою заявою

Також французьке видання L'Equipe опублікувало своє інтерв'ю з Пен Шуай. Журналісти повідомили, що поспілкуватися з тенісисткою у неділю їм вдалося у пекінському готелі. Інтерв'ю тривало одну годину та було організовано через Олімпійський комітет Китаю (ТКК).

Зазначається, що спортсменка висловила вдяність за занепокоєння з боку вболівальників та інших тенісистів, які організували кампанію #WhereIsPengShuai у соціальних мережах, але сказала: "Я не думала, що буде таке занепокоєння, і я хотіла б знати: до чого така турбота?"

"Я ніколи не казала, що хтось піддав мене сексуальному насильству", – заявила виданню 36-річна Шуай. Тенісистка також заперечила своє "зникнення", вказавши, що після публікації з нею зв'язалося така кількість людей, що відповісти всім було "неможливо".

Ця публікація викликала величезне нерозуміння з боку зовнішнього світу. Я сподіваюся, що сенс цієї публікації більше не спотворюватиметься. І я також сподіваюся, що ми не додаватимемо до цього ще більше галасу,

– підкреслила вона.

Зникнення Пен Шуай: головне