"Цінніший за будь-який McLaren": Зозуля відправив на передову автомобіль швидкої допомоги

Роман Зозуля не применшує темпи своєї допомоги українській армії. Футболіст показав автомобіль швидкої допомоги, який поїде до хлопців на передову.

Зозуля: Вже зовсім скоро вона прибуде в місце призначення

Український легіонер іспанської Фуенлабради не гає жодної вільної хвилини, щоб допомогти українським військовим, які мужньо боронять нашу країну від ворога. Роман Зозуля завдяки добродіям зміг організувати на передову ще одну машину швидкої допомоги.

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Колишній нападник збірної України похизувався автомобілем на своїй сторінці у фейсбуці. Важкі часи та війна змусили футболіста навчитись розбиратись не лише в елітних автівках, а й медичних автомобілях.

Зозуля зазначив, що машина, яка цінніша за будь-який McLaren, поїде до 25-ї бригади

Колись розбирався в швидкісних автомобілях, тепер – в автомобілях швидкої. Цей Mercedes цінніший за будь-який McLaren, бо він допомагатиме нашим захисникам з 25 бригади. Дякую Aleks Shliakotin та "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad" за допомогу. Машинку завантажили усіма бажаними подарунками і вже зовсім скоро вона прибуде в місце призначення,

– написав Роман.



Чергова порція допомоги від Зозулі / Фото з фейсбуку футболіста

Відзначимо, що 15 червня Роман повідомив, що чергова партія дронів вже активно допомагає українській армії знищувати окупантів.

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