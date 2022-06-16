Зозуля: Уже совсем скоро она прибудет в место назначения Украинский легионер испанской Фуэнлабрады не теряет ни одной свободной минуты, чтобы помочь украинским военным, мужественно защищающим нашу страну от врага. Роман Зозуля благодаря господам смог организовать на передовую еще одну машину скорой помощи. Интересно узнать Динамо проведет два благотворительных матча против клубов из Швейцарии Бывший нападающий сборной Украины похвастался на своей странице в фейсбуке. Трудные времена и война заставили футболиста научиться разбираться не только в элитных автомобилях, но и в медицинских автомобилях. Зозуля отметил, что машина, которая ценнее любого McLaren, поедет в 25-ю бригаду Когда-то разбирался в скоростных автомобилях, теперь – в автомобилях скорой. Этот Mercedes ценнее любого McLaren, потому что он будет помогать нашим защитникам из 25 бригады. Спасибо Aleks Shliakotin и "Цепочка добра" / "Cadena de Bondad"за помощь. Машинку скачали всеми желанными подарками и уже совсем скоро она прибудет в место назначения, – написал Роман. Очередная порция помощи от Зозули / Фото из фейсбука футболиста Отметим, что 15 июня Роман сообщил, что очередная партия дронов уже активно помогает украинской армии уничтожать оккупантов. Обратите внимание! Недавно Роман Зозуля наконец-то создал свою страницу в инстаграмме. Поэтому за волонтерской работой футболиста можно наблюдать и приобщаться по ссылке. Огромное сине-желтое сердце у Романа Зозули Футболист принялся помогать нашей армии еще с начала боевых действий на Донбассе. Все эти годы Роман не перестает пополнять украинских защитников полезными устройствами. Это уже далеко не первый автомобиль скорой помощи, который идет на передовую. Также Зозуля вместе со своим фондом "Народная армия" активно занимается закупкой транспорта для военных. Роман даровал бронированные автомобили и мотоциклы для ВСУ. Бывший форвард Днепра посещал раненых военных в госпитале Мадрида. Также вместе с голкипером Реала Андреем Луниным встречался с украинскими беженцами в столице Испании. Передавал вместе с Романом Безусом свои именные майки с автографами на аукцион. Футболист выставлял на аукцион уникальный презент от наших защитников – боевую тактическую рубашку военного "Азов Днепр". На нем есть автографы всех бойцов этого подразделения.