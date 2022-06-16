Зозуля: Уже совсем скоро она прибудет в место назначения

Украинский легионер испанской Фуэнлабрады не теряет ни одной свободной минуты, чтобы помочь украинским военным, мужественно защищающим нашу страну от врага. Роман Зозуля благодаря господам смог организовать на передовую еще одну машину скорой помощи.

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Бывший нападающий сборной Украины похвастался на своей странице в фейсбуке. Трудные времена и война заставили футболиста научиться разбираться не только в элитных автомобилях, но и в медицинских автомобилях.

Зозуля отметил, что машина, которая ценнее любого McLaren, поедет в 25-ю бригаду

Когда-то разбирался в скоростных автомобилях, теперь – в автомобилях скорой. Этот Mercedes ценнее любого McLaren, потому что он будет помогать нашим защитникам из 25 бригады. Спасибо Aleks Shliakotin и "Цепочка добра" / "Cadena de Bondad" за помощь. Машинку скачали всеми желанными подарками и уже совсем скоро она прибудет в место назначения,

– написал Роман.