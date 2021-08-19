Це вимушений захід, – білоруска Тімановська виступатиме за Польщу

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська вирішила змінити спортивне громадянство. Тімановська хоче виступати за Польщу, куди втекла від білоруської влади.

Тімановська: Прийняла рішення залишитися у Польщі

Тімановська розповіла, що не планувала змінювати спортивне громадянство, однак до цього призвела ситуація у Білорусі. За її словами, це займе 3 роки, але вона проситиме, щоб процес пришвидшили.

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"Ми зараз будемо намагатися змінити спортивне громадянство, щоб я могла виступати за збірну Польщі. Умови зміни спортивного громадянства – це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація. Ми не планували міняти спортивне громадянство, але так склалася ситуація, це вимушений захід. Прийняла рішення залишитися у Польщі і виступати за збірну Польщі", – розповіла Тімановська.

У Токіо під час Олімпійських ігор з Тімановською стався скандал. Спортсменка відмовилася повертатися у Білорусь та заявила, що її намагалися насильно вивезти у Мінськ.

Після звернення до поліції спортсменку взяли під охорону. Водночас Польща видала спортсменці гуманітарну візу й вона втекла до Варшави.

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Тімановська зазначила, що повернеться у Білорусь, коли буде впевнена, що для неї там безпечно. Вона додала, що попри зміну спортивного громадянства Білорусь залишиться її домівкою.

"Навіть якщо я буду виступати за збірну Польщі, це ніяк не завадить мені приїхати додому до батьків, зустрітися з ними, з'їздити в улюблені місця в Мінську. Якщо я зміню спортивне громадянство, то буду представляти Польщу, але Білорусь – це все одно мій дім, я буду повертатися туди знову і знову", – резюмувала Тімановська.

Тімановську звільнили з олімпійської збірної Білорусі. 15 серпня Тімановська виступила на змаганнях у польському Щецині й посіла 3 місце на дистанціях 100 і 200 метрів. Спортсменка виступила під прапором Білорусі.