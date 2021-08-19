Мамі спортсменки зателефонували і попросили передати Крістіні, щоб та повернулася на батьківщину. Але сама легкоатлетка поки не збирається цього робити.
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Така пропозиція вже надходила. Моїй мамі був дзвінок – їй сказали: "якщо ваша дочка повернеться, її ніхто чіпати не буде". Заявили, що я буду в безпеці і можу повернутися. Але, природно, ми в це не віримо, в даній ситуації я повертатися точно не буду,
– заявила Тімановська.
Скандал з Тімановською: що відомо
- Скандал між Крістіною Тімановською та спортивним керівництвом Білорусі розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
- Саме там Тімановська публічно обурилась через те, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі. Вона розкритикувала спортивне керівництво країни.
- Згодом її намагалися змусити поїхати з Японії в Білорусь, та Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців й попросила захисту.
- Її взяла під захист поліція Японії. Згодом Польща надала їй та її чоловіку гуманітарну візу. Тому спортсменка переїхала туди. Чоловік Тімановської спочатку виїхав у Київ, а згодом – у Польщу.
- Легкоатлетку звільнили з олімпійської збірної Білорусі.