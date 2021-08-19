Мамі спортсменки зателефонували і попросили передати Крістіні, щоб та повернулася на батьківщину. Але сама легкоатлетка поки не збирається цього робити.

До теми Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон, – ЗМІ

Така пропозиція вже надходила. Моїй мамі був дзвінок – їй сказали: "якщо ваша дочка повернеться, її ніхто чіпати не буде". Заявили, що я буду в безпеці і можу повернутися. Але, природно, ми в це не віримо, в даній ситуації я повертатися точно не буду,

– заявила Тімановська.

Скандал з Тімановською: що відомо