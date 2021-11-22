Це великий шматок і моєї роботи, – Шевченко про вихід України у плей-офф

Екснаставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко поділився думками щодо українського футболу. Тренер Дженоа згадав роботу у збірній України.

"Збірна завжди буде рідною командою"

Колишній тренер "синьо-жовтих" зізнався, що слідкує за успіхами збірної України. Деяким футболістам він навіть телефонував після перемоги над боснійцями.

До речі Шевченко дебютував на чолі Дженоа поразкою Ромі: "грифони" опустилися у зону вильоту

Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою,

– сказав Шевченко.

Також наставник Дженоа розповів, чому українські футбольні клуби не можуть конкурувати з європейськими грандами.

"Найголовніше – дочекатись покоління, коли зможемо створити конкурентоспроможну команду в одному чи іншому клубі, яка зможе реалізовувати всі завдання, які перед нею ставляться. Думаю, наші два провідні клуби, деякі, які підтягуються до Динамо та Шахтаря, мають шанси зробити це", – вважає наставник "грифонів".

Шлях України до плей-офф

16 листопада збірна України обіграла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Другий етап кваліфікації пройде в абсолютно новому форматі, у ньому візьмуть участь 12 команд, хоча святкуватимуть в підсумку лише 3 з них.

Вже 24-29 березня відбудуться матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу.

Суперники "синьо-жовтих" визначаться за підсумками жеребкування, що відбудеться 26 листопада.