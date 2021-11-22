Це великий шматок і моєї роботи, – Шевченко про вихід України у плей-офф
Джерело:Tribuna.com
Екснаставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко поділився думками щодо українського футболу. Тренер Дженоа згадав роботу у збірній України.
"Збірна завжди буде рідною командою"
Колишній тренер "синьо-жовтих" зізнався, що слідкує за успіхами збірної України. Деяким футболістам він навіть телефонував після перемоги над боснійцями.
До речі Шевченко дебютував на чолі Дженоа поразкою Ромі: "грифони" опустилися у зону вильоту
Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою,
– сказав Шевченко.
Також наставник Дженоа розповів, чому українські футбольні клуби не можуть конкурувати з європейськими грандами.
"Найголовніше – дочекатись покоління, коли зможемо створити конкурентоспроможну команду в одному чи іншому клубі, яка зможе реалізовувати всі завдання, які перед нею ставляться. Думаю, наші два провідні клуби, деякі, які підтягуються до Динамо та Шахтаря, мають шанси зробити це", – вважає наставник "грифонів".Зверніть увагу! Екснаставник національної команди 7 листопада очолив найстаріший італійський клуб Дженоа. Угоду з "грифонами" фахівець підписав до 30 червня 2024 року.
Шлях України до плей-офф
- 16 листопада збірна України обіграла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.
- Другий етап кваліфікації пройде в абсолютно новому форматі, у ньому візьмуть участь 12 команд, хоча святкуватимуть в підсумку лише 3 з них.
- Вже 24-29 березня відбудуться матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу.
- Суперники "синьо-жовтих" визначаться за підсумками жеребкування, що відбудеться 26 листопада.