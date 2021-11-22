"Сборная всегда будет родной командой"

Бывший тренер "сине-желтых" признался, что следит за успехами сборной Украины. Некоторым футболистам он даже звонил по телефону после победы над боснийцами.

Кстати Шевченко дебютировал во главе Дженоа поражением Роме: "грифоны" опустились в зону вылета

Это большой кусок моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой,

– сказал Шевченко.

Также наставник Дженоа рассказал, почему украинские футбольные клубы не могут соперничать с европейскими грандами.

"Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся. Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к Динамо и Шахтеру, имеют шансы сделать это", – считает наставник "грифонов".

Обратите внимание! Экс-наставник национальной команды 7 ноября возглавил старейший итальянский клуб Дженоа. Соглашение с "грифонами" специалист подписал до 30 июня 2024 года.

Путь Украины в плей-офф