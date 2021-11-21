Дженоа – Рома 0:2

Гол: Гьян, 82, 90+4

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Шевченко з'явився з Моурінью

Андрій Шевченко прийняв пропозицію очолити Дженоа перед паузою на матчі національних збірних. Перед дебютом у Серії А в статусі тренера Шевченко мав близько двох тижнів, щоб підготувати "грифонів".

Перший матч проти Роми Шевченко вирішив зіграти за схемою 3:5:2. Захищати ворота тренер довірив досвідченому Сальваторе Сірігу. У центрі поля вийшов досвідчений Мілан Бадель, а на вістрі атаки з'явилися два форварди, один з яких Горан Пандєв.

Шевченко вийшов з підтрибунного приміщення разом з наставником Роми Жозе Моурінью. Український тренер у статусі футболіста працював під орудою "Особливо" у Челсі.



Шевченко та Моурінью / Скриншот трансляції

Поєдинок у Генуї розпочався з домінування Роми. "Вовки" навіть встигли забити гол, який арбітр відразу скасував. Мхітарян потужно пробив здалеку й м'яч рикошетом від руки Абрахама залетів у ворота. Це й стало причиною скасування м'яча.

У середині тайму "грифони" вирівняли гру, спробувавши забрати м'яч під свій контроль. Це дозволило гостям ловити суперника на контратаках. Одна з таких ледь не завершилася голом Шомуродова на 29-й хвилині.

Загалом перший тайм був трішки сухий – всього по одному удару у площину воріт.

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Єдиний шанс Дженоа і фатальний гол

У другому таймі малюнок гри не мінявся: "вовки" контролювали м'яч, коли "грифони" шукали щастя у контратаках. Один з випадів Дженоа ледь не завершився голом на 71-й хвилині.

Підопічні Шевченка завдяки класній комбінації прорвалися до володінь Патрісіу, після чого Васкес виконав простріл на Стураро. Здавалося, що півзахисник господарів відправить м'яч у ворота, проте римлян врятував Ель-Шаараві.

Наприкінці матчу Жозе Моурінью випустив 18-річного Фелікса Афена-Гьяна. Футболісти з Гани віддячив тренеру та приніс перемогу, забивши гол на 82-й хвилині. Асист на свій рахунок записав Мхітарян.

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