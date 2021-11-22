"Збірна завжди буде рідною командою"

Колишній тренер "синьо-жовтих" зізнався, що слідкує за успіхами збірної України. Деяким футболістам він навіть телефонував після перемоги над боснійцями.

До речі Шевченко дебютував на чолі Дженоа поразкою Ромі: "грифони" опустилися у зону вильоту

Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене та мого штабу збірна завжди буде рідною командою,

– сказав Шевченко.

Також наставник Дженоа розповів, чому українські футбольні клуби не можуть конкурувати з європейськими грандами.

"Найголовніше – дочекатись покоління, коли зможемо створити конкурентоспроможну команду в одному чи іншому клубі, яка зможе реалізовувати всі завдання, які перед нею ставляться. Думаю, наші два провідні клуби, деякі, які підтягуються до Динамо та Шахтаря, мають шанси зробити це", – вважає наставник "грифонів".

Зверніть увагу! Екснаставник національної команди 7 листопада очолив найстаріший італійський клуб Дженоа. Угоду з "грифонами" фахівець підписав до 30 червня 2024 року.

Шлях України до плей-офф