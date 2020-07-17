Арбітра Юрія Іванова після матчу між "Агробізнесом" і "Минаєм" у Першій лізі України могли побити троє невідомих осіб. Їх буцімто привів Олег Собуцький – президент клубу з Волочиська.

Ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков підтвердив, що Іванову після гри розбили ніс. Рефері вже написав заяву у поліцію.

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Нові деталі побиття

На цей момент не відомо, хто побив арбітра. Джерела "ТаТоТаке" інформують, що президент "Агробізнесу" Собуцький після гри зайшов у роздягальню з трьома "амбалами".

Повідомляється, що, можливо, ці особи і побили арбітра.

Журналісти "ТаТоТаке" припускають, що версія з "трьома амбалами" буде розвиватися, адже вигідна для Собуцького.

Хто такий Собуцький? Окрім того, що він президент "Агробізнесу", Собуцький ще й віцепрезидент Українській асоціації футболу (УАФ). ЗМІ пишуть, що Собуцький – впливова людина у Хмельницькій області.

Разом з тим, "ТаТоТаке" ставить під сумнів, що вболівальники могли побити арбітра у підтрибунному приміщенні. Як відомо, матчі в Україні відбуваються без глядачів і ті не можуть потрапити на стадіон.

"ТаТоТаке" та місцевий сайт "Є" інформують, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття Іванова. Провадження відкрито за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Сергій Болотніков повідомив, що зв'язався з арбітром. Останній відмовився коментувати ситуацію. Зазначимо, що в Україні арбітрам заборонено спілкуватися з пресою.

Що відомо про побиття арбітра Іванова

Протягом матчу "Агробізнес" – "Минай" Юрій Іванов показав 8 жовтих карток гравцям клубу з Волочиська. У першому таймі Іванов міг поставити пенальті у ворота "Минаю". Проте епізод був справді суперечливий.

Наприкінці матчу Іванов правильно призначив пенальті у ворота "Агробізнесу".

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Після гри телеграм-канал "Бомбардир" повідомив про побиття Іванова. За даними журналістів, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті.

Президент "Агробізнесу" Собуцький спростував інформацію, що Іванова побили на стадіоні. Водночас він підтвердив, що невідомі люди намагалися побити арбітрів.

Собуцький переконує, що намагався захистити арбітрів.

Арбітр начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів.



Юрій Іванов після матчу / Фото інстаграм-сторінка Олександра Денисова

Повідомляється, що Собуцький через вплив у Хмельницькій області міг розв'язати питання.

ЗМІ повідомляють, що Іванов вказав у рапорті після зустрічі, що було рукоприкладство з боку Собуцького.