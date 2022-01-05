Це був неймовірний психологічний удар, – Зінченко про поразку у фіналі Ліги чемпіонів
Джерело:ютуб-канал "Бомбардир"
Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про психологічний стан після фінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі. Поєдинок відбувся 29 травня і завершився поразкою "містян" із рахунком 0:1.
За словами українського футболіста, для нього ця поразка була неймовірним психологічним ударом.
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"Поразка у Лізі чемпіонів була неймовірним психологічним ударом: по мені та по нашій сім'ї. У такі моменти складно звідкись брати енергію, ентузіазм та бажання. Але трапилося як трапилося. Тепер ми маємо божевільний досвід, як реагувати на такі ситуації.
Одним із перших, хто мені написав, був Анатолій Тимощук. Він написав, що свою першу Лігу чемпіонів із третього разу виграв. Коли людина чогось хоче, вона цього доб'ється. Потрібно ставати злішим і голоднішим. Це був сильний психологічний удар по нашій родині", – сказав Зінченко.
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- Гол Гаверца став першим та єдиним у фіналі Ліги чемпіонів (0:1). Зінченко відіграв усі 90 хвилин та став найкращим у складі команди Пепа Гвардіоли.
- Після протистояння українець не стримував емоцій та зі сльозами на очах підійнявся за срібною нагородою. Олександр відразу зняв з шиї медаль та попрямував у підтрибунне приміщення.
- Зінченко став третім українцем, який програв у фіналі Ліги чемпіонів. До цього такий негативний досвід переживали у своїй кар'єрі Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук. Щоправда, легенди футболу мають у своєму активі й перемоги у фіналі.