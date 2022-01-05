За словами українського футболіста, для нього ця поразка була неймовірним психологічним ударом.

До слова Зінченко через коронавірус пропускає перший матч Манчестер Сіті у 2022 році

"Поразка у Лізі чемпіонів була неймовірним психологічним ударом: по мені та по нашій сім'ї. У такі моменти складно звідкись брати енергію, ентузіазм та бажання. Але трапилося як трапилося. Тепер ми маємо божевільний досвід, як реагувати на такі ситуації.

Одним із перших, хто мені написав, був Анатолій Тимощук. Він написав, що свою першу Лігу чемпіонів із третього разу виграв. Коли людина чогось хоче, вона цього доб'ється. Потрібно ставати злішим і голоднішим. Це був сильний психологічний удар по нашій родині", – сказав Зінченко.

Манчестер Сіті – Челсі: що відомо про фінал ЛЧ