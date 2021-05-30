"Український воїн" у складі МанСіті

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті. Вже з перших секунд було видно, що Пеп Гвардіола у цій зустрічі буде використовувати українця ближче до центру поля, а не на лівому фланзі оборони.

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Однак навіть такі тактичні зміни не допомогли заплутати суперника. Челсі завдяки голу Гаверца мінімально здолав "містян" у фіналі Ліги чемпіонів та здобув трофей. Підопічні Томаса Тухеля забрали з-під носа кубок у Зінченка. 24-річний футболіст став третім українцем, який поступився у фіналі цього європейського турніру. До цього таке фіаско було у кар'єрі Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука.

Після зустрічі статистичний портал WhoScored оцінив дії гравців у вирішальному матчі. Найкращим у складі "містян" став українець. Зінченко отримав оцінку 7.0. Олександр випередив партнерів по обороні Рубена Діаса та Кайла Вокера – 6.9 та 6.8. відповідно.

За зустріч Зінченко двічі йшов в обіграш, його показник передач склав 85%, а володіння м'ячем 7.2%.

Після протистояння українець не стримував емоцій та зі сльозами на очах підійнявся за срібною нагородою.

Найбільш ефектним гравцем поєдинку став автор єдиного голу у зустрічі Кай Гаверц – 8.0.



МанСіті – Челсі: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored