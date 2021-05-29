Манчестер Сіті – Челсі 0:1

Гол: Гаверц, 42

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Перед матчем

Не так давно команди зустрічалися в чемпіонаті – Челсі відсвяткував перемогу з рахунком 2:1. Але та гра, хоч і називалася пресою репетицією фіналу, не може йти ні в яке порівняння з фіналом ЛЧ – досить подивитися на склади команд.

Якби не перенесене Євро-2020, цей матч вважався б головним поєдинком сезону. Манчестер Сіті має чудову нагоду, вперше вийшовши у фінал Ліги чемпіонів, відразу вперше і завоювати "вухатого".

Звичайно, таке не можна сказати про Гвардіолу, який двічі завойовував трофей з Барселоною. А в Челсі навпаки – команда вже має у кубок Ліги чемпіонів, а Тухель ще не вигравав його. Також перед матчем наш Олександр Зінченко мав шанс стати третім українцем (після Шевченка і Тимощука), який перемагав у Лізі чемпіонів.

Команди дуже активно розпочали матч. На 8-й хвилині Едерсон вивів Стерлінга на побачення з Менді, той обіграв кіпера, з гострого кута бив п'ятою – Менді відбив на кутовий.

Згодом момент Челсі – Вернер махнув повз м'яча з лінії воротарського. Відповідь Сіті – Чілвелл у підкаті заблокував пас зліва Стерлінга на порожні ворота.

На 14-й хвилині Вернер запоров гольовий момент. Челсі з легкістю розвалив правий фланг оборони суперника, і німець бив низом з центру штрафного майданчика. Удар вийшов зручним для Едерсона, воротар накрив м'яч.

У середині першого тайму вже МанСіті міг відкрити рахунок. Де Брюйне доставив м'яч у центр штрафного, і Фоден мав шанс забити з лінії воротарського. Рюдігер встиг заблокувати удар в дивовижному підкаті. Справжній сейв захисника.

Все ж "аристократи" відкрили рахунок у матчі на 43-й хвилині. Гаверц вискочив один на один з Едерсоном, насилу зумів продертися повз воротаря і покотив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Гаверца

Після перерви "Сіті" очікувано побігли відіграватися. На 57-й хвилині "містяни" втратили свого лідера Де Брюйне. Рюдігер і Де Брюйне зіткнулися головами, бельгієць у підсумку не зміг продовжити м'яч і зі сльозами покинув поле.

На 68-й хвилині момент біля воріт Челсі. Аспілікуета підкатом-скальпелем вилучив м'яч з небезпечної зони після прострілу, запобігши голу.

За декілька хвилин лондонці ледь не подвоїли перевагу у матчі, змусивши вболівальників "Сіті" понервувати. Гаверц по центру привів м'яч до штрафної і віддав хороший пас на хід Пулішічу, вивівши американця один на один з Едерсоном. Десятий номер пробив повз воротаря, але не влучив у дальній кут.

Стерлінг включив максимальну швидкість і встиг підчепити м'ячик стопою на лицьовій лінії. Вийшов наднебезпечними пас на кут воротарського, але ніхто з "містян" не приловчився пробити.

На 90-й хвилині Гюндоган прострілив низом у штрафну, і Фоден зарубався з Крістінсеном перед воротами. Челсі вдалося відбитися, хоча все висіло на волосині.

У підсумку, всі намагання Манчестер Сіті вирвати бодай нічию в основний час виявилися марними. Челсі – переможець Ліги чемпіонів сезону 2020/21!

Манчестер Сіті – Челсі відеоогляд