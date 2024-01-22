"Брутальний та один із найкращих": тренер Жирони оцінив перформанс Довбика в матчі проти Севільї

У неділю, 21 січня, відбулися матчі чергового туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Жирона на своєму полі приймала Севілью.

Поєдинок закінчився з рахунком 5:1 на користь каталонців. Головним героєм зустрічі став український форвард Артем Довбик, який оформив хет-трик у першому таймі протягом шести хвилин.

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Наставник Жирони у захваті від Довбика

Після здобуття феєричної перемоги головний тренер Жирони провів пресконференцію. Серед іншого, Мічел відзначив неймовірний перфоманс українця та назвав гол, який справив на нього враження.

Довбик та Стуані? У мене два чудові нападники. Ми добре діємо у штрафному майданчику та віддаємо багато м'ячів у цю зону. У нас є енергія, гравці, які перевершують суперників по вертикалі, швидкості та точності. Довбик має неймовірну здатність забивати голи. Його третій гол – брутальний, один із найкращих, який ми бачили,

– заявив тренер "червоно-білих".

Зазначимо, що після хет-трику в матчі проти Севільї Артем Довбик очолив гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії. Він та Джуд Беллінгем забили по 14 м'ячів, але в українця на 2 гольові передачі більше.

. Окрім індивідуального успіху Артема Довбика, Жирона матчем проти Севільї також переписала свою історію. Каталонці за 21 тур уже набрали 52 залікові пункти, що є рекордом клубу. Попередній максимум був у сезоні-2017/2018, який "червоно-білі" закінчили з 51 очком.

Наступний матч Жирона зіграє вже 24 січня проти Мальорки в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 20:30.