Поединок закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев. Главным героем встречи стал украинский форвард Артём Довбик, который оформил хет-трик в первом тайме в течение 6 минут.

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Наставник Жироны в восторге от Довбика

После завоевания феерической победы главный тренер Жироны провел пресс-конференцию. Среди прочего, Мичел отметил невероятный перформанс украинца и назвал гол, который произвел на него впечатление.

Довбик и Стуани? У меня два замечательных нападающих. Мы хорошо действуем в штрафной и отдаем много мячей в эту зону. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности. Довбик обладает невероятной способностью забивать голы. Его третий гол – брутальный, один из лучших, который мы видели,

– заявил тренер "красно-белых".

Отметим, что после хет-трика в матче против Севильи Артем Довбик возглавил гонку бомбардиров чемпионата Испании. Он и Джуд Беллингем забили по 14 мячей, но у украинца на 2 голевых передачи больше.

Интересно. Помимо индивидуального успеха Артема Довбика, Жирона матчем против Севильи также переписала свою историю. Каталонцы за 21 тур уже набрали 52 зачетных пункта, что является рекордом клуба. Предыдущий максимум был в сезоне-2017/2018, который "красно-белые" закончили с 51 очком.

Следующий матч Жирона сыграет уже 24 января против Мальорки в 1/4 финала Кубка Испании. Стартовый свисток раздастся в 20:30.