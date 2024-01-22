Обидва українські легіонери вийшли у стартовому складі Жирони. Мічел Санчес не прогадав із таким вибором. У період між 13-ю та 19-ю хвилинами першого тайму Артем Довбик оформив хет-трик у ворота Севільї, яка першою відкрила рахунок у поєдинку.

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Господарі впевнено вирвали уперед 3:1. Такий рахунок вже у першому таймі фактично гарантував "червоно-білим" успіх. На старті другого тайму від свого земляка вирішив не відставати й Віктор Циганков, який замкнув передачу від Савіо – 4:1.

Вже через 10 хвилин Віктор пішов відпочивати на лаву запасних, адже лише нещодавно повернувся у загальну групу після травми. Довбика змінили на 73-й хвилині.

Добив Севілью Стуані, який вийшов на поле замість Артема. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу підопічних Мічела 5:1.

Українці на обох забили чотири голи із п'яти Жирони у цьому поєдинку.

Після поєдинку Ла Ліга присвятила крутий банер українським легіонерам Жирони Довбику та Циганкову, додавши напис "Голеодори" та український прапор.

Ла Ліга присвятила банер Довбику та Циганкову
Ла Ліга присвятила банер Довбику та Циганкову / Фото іспанської першості

Жирона після цієї перемоги набрала вже 52 бали та лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи другий Реал на 1 пункт.

  • Для Довбика цей матч став 25-м у поточному сезоні, у яких він наколотив 15 голів та віддав 7 асистів.
  • А от Циганков відіграв свій 19-й поєдинок за Жирону у цьому сезоні, у яких відзначився 4 м'ячами та 3 гольовими передачами на одноклубників.