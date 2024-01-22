Обидва українські легіонери вийшли у стартовому складі Жирони. Мічел Санчес не прогадав із таким вибором. У період між 13-ю та 19-ю хвилинами першого тайму Артем Довбик оформив хет-трик у ворота Севільї, яка першою відкрила рахунок у поєдинку.

До теми Знищили Севілью: Жирона здобула вогняну перемогу завдяки голам Довбика та Циганков – відеоогляд

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Господарі впевнено вирвали уперед 3:1. Такий рахунок вже у першому таймі фактично гарантував "червоно-білим" успіх. На старті другого тайму від свого земляка вирішив не відставати й Віктор Циганков, який замкнув передачу від Савіо – 4:1.

Вже через 10 хвилин Віктор пішов відпочивати на лаву запасних, адже лише нещодавно повернувся у загальну групу після травми. Довбика змінили на 73-й хвилині.

Добив Севілью Стуані, який вийшов на поле замість Артема. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу підопічних Мічела 5:1.

Українці на обох забили чотири голи із п'яти Жирони у цьому поєдинку.

Після поєдинку Ла Ліга присвятила крутий банер українським легіонерам Жирони Довбику та Циганкову, додавши напис "Голеодори" та український прапор.



Ла Ліга присвятила банер Довбику та Циганкову / Фото іспанської першості

Жирона після цієї перемоги набрала вже 52 бали та лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи другий Реал на 1 пункт.

Для Довбика цей матч став 25-м у поточному сезоні, у яких він наколотив 15 голів та віддав 7 асистів.

А от Циганков відіграв свій 19-й поєдинок за Жирону у цьому сезоні, у яких відзначився 4 м'ячами та 3 гольовими передачами на одноклубників.

Цікаво! У наступному матчі Жирона буде гостювати на полі Мальорки у рамках чвертьфіналу Кубка Короля (24 січня).