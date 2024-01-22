Жирона – Севілья 5:1
Голи: Довбик, 13, 15, 19, Циганков, 56, Стуані, 89 – Ромеро, 10.
В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 відбувся центральний матч 21 туру. Сенсаційний лідер Ла Ліги Жирони приймала переможця Ліги Європи Севілью, пише 24 канал.
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Топ-суперник у кризі
Підопічні Мічела підійшли до туру на першому місці, однак перемога Реала над Альмерією вивела в лідери мадридців. Для продовження своїх казкових результатів Жироні треба було обігрувати Севілью.
Попри єврокубок минулого сезону, андалусійці нині знаходяться у кризі. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів, йде аж 17-ю в Ла Лізі, а також вже встигла двічі змінити тренера за осінь.
З перших хвилин на полі з'явились обидва українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Жирона пропустила першою від Ромеро, проте швидко відповіла зусиллями Довбика.
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Зірковий час Довбика
Ексфорвард Дніпра-1 флаштував феєрію на початку першого тайму, оформивши аж три голи протягом шести хвилин. У першому випадку українець головою замкнув навіс від Савіо.
За дві хвилини Артем замкнув простріл від Порту, а пізніше точно пробив з-за меж карного майданчика. У всіх випадках Довбик та партнери залишали в дурнях досвідченого Серхіо Рамоса.
Відео хет-трику Артема Довбика:
Для нападника це був перший хет-трик в іспанській кар'єрі. Довбик міг ще більше забити, але фортуна вирішила не знущатися більше з андалусійців. Хоча розгрому гостям уникнути не вдалось.
Циганков теж нагадав про себе
Четвертий гол у ворота Севільї забив Віктор Циганков. Колишній вінгер Динамо оформив перший м'яч після відновлення від травми, добивши снаряд у ворота після прострілу від Савіо.
Відео голу Циганкова:
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Зрештою Мічел дав Циганкову та Довбику змогу трохи перевести подих, знявши на 66 та 73 хвилинах відповідно. Цікаво, що і на цьому Жирона не зупинилась і забила п'ятий зусиллями Стуані.
Турнірне становище в Ла Лізі:
- Жирона повернулась на перше місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 52 бали у 21-му матчі
- каталонці випереджають Реал на одне очко, але мадридці мають гру в запасі
- хет-трик вивів Артема Довбика на перше місце у гонці бомбардирів Ла Ліги
- українець має у своєму активі 14 голів та 5 результативних передач у 20-ти зустрічах
- Віктор Циганков у цьому сезоні забив чотири рази та асистував тричі у 16-ти іграх
- Севілья залишається на 17 місці, випереджаючи зону вильоту лише на одне очко
- свій наступний матч Жирона проведе 28 січня – на виїзді проти Сельти