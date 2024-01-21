В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 21 туру Ла Ліги. На пізній вечір неділі був винесений матч за участю сенсаційного лідера Жирони, пише 24 канал.

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Каталонці приймали чинного переможця Ліги Європи Севілью, яка знаходиться у кризі. З перших хвилин на полі з'явилися двоє українців Артем Довбик та Віктор Циганков.

Жирона пропустила першою, але старт гри став зірковим часом для Довбика. Протягом шести хвилин (з 13-ої до 19-ої) нападник збірної України примудрився оформити хет-трик, перший у своїй іспанській кар'єрі.

Відео першого голу:

Відео другого голу:

Відео третього голу:

Спочатку Артем головою замкнув подачу Савіо, згодом українець добив у ворота після прострілу від Порту. А зробити хет-трик допоміг дальній удар з-за меж карного майданчика. Варто також відзначити, що у двох голах українця впустив досвідчений Серхіо Рамос.

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Відзначимо, що ці три голи дозволили Артему наздогнати у таблиці бомбардирів Ла Ліги Джуда Беллінгема з Реала та очолити цей список. У обох гравців по 14 голів, але Довбик віддав на два асисти більше (5 проти 3-х).