Тренер Сауля Альвареса прокоментував ймовірний бій з Усиком

11:35

Сауль Альварес нещодавно оголосив, що перейде у першу важку вагу, в якій Олександр Усик у 2018 році був абсолютним чемпіоном світу. У пресі з'явилися чутки, що рано чи пізно Канело може зустрітися з Усиком.