"Король" Альварес залишився на вершині
Головний бій боксерського шоу відбувся у ніч з 6 на 7 листопада на арені "MGM Grand". Чемпіон WBC, WBA, WBO Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу.
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Цього разу перед потужним кулаком мексиканця не встояв чемпіон IBF Калеб Плант. Поєдинок тривав 11 раунді. Канело затиснув Планта у куті рингу, викинув лівий хук, який поклав американця на канвас – нокдаун. Однак Калеб зумів підійнятись на ноги, але було видно, як складно суперник витримує удари від Альвареса. Це побачив і Канело. Мексиканець кинувся в атаку та вдруге відправив Планта на канвас.
Суаль Альварес – абсолютний чемпіон світу / Фото instagram.com/showtimeboxing
Суддя сигналізував про припинення бою. Альварес завдав Калебу першої поразки у професіоналах. Альварес отримав усі чемпіонські титули, у той момент на його голові вже була одягнута корона.
Відео нокауту від Канело
- 31-річний Альварес переписав історію боксу. Сауль став лише шостим боксером, якому вдалось об'єднати усі пояси в одному дивізіоні.
- До цього поєдинку таке досягнення вдалось продемонструвати лише п'ятьом бійцям, одне з місць у цьому списку зайняв українець Усик, який здобув звання у 2018 році після переможного фіналу з росіянином Муратом Гассієвим – Бернард Хопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик та Джош Тейлор.