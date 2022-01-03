Бій Усика та Альвареса не відбудеться

Едді Рейносо, тренер Альвареса, прокоментував можливий бій свого підопічного з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі Олександром Усиком.

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На думку фахівця, бій Усик – Альварес не має шансів відбутися. Рейносо пропонує українцю зустрітися з непереможним важковаговиком Френком Санчесом.

Немає жодних шансів, що Канело битиметься з Усиком. Він боєць важкої ваги, для цього у нас є Френк Санчес, це був би чудовий бій,

– сказав Рейносо.

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