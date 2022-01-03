Бій Усика та Альвареса не відбудеться
Едді Рейносо, тренер Альвареса, прокоментував можливий бій свого підопічного з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі Олександром Усиком.
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На думку фахівця, бій Усик – Альварес не має шансів відбутися. Рейносо пропонує українцю зустрітися з непереможним важковаговиком Френком Санчесом.
Немає жодних шансів, що Канело битиметься з Усиком. Він боєць важкої ваги, для цього у нас є Френк Санчес, це був би чудовий бій,
– сказав Рейносо.
Альварес змінює вагову категорію
- У листопаді 2021 року Альварес став абсолютним чемпіоном світу у суперсередній ваговій категорії. Він побив Калеба Планта.
- Мексиканець заявив, що планує вшосте змінити вагову категорію. Тепер Канело виступатиме у першій важкій вазі.
- Альварес провів 60 боїв, з яких виграв 57 (39 нокаутом). У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру та дві нічиї.
- Сауль – лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.