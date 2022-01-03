Бой Усика и Альвареса не состоится

Эдди Рейносо, тренер Альвареса, прокомментировал возможный бой своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александром Усиком.

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По мнению специалиста, у боя Усик – Альварес нет шансов состояться. Рейносо предлагает украинцу встретиться с непобедимым тяжеловесом Фрэнком Санчесом.

Нет никаких шансов, что Канело сразится с Усиком. Он боец тяжелого веса, для этого у нас есть Фрэнк Санчес, это был бы отличный бой,

– сказал Рейносо.

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