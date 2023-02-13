"Хтось йому добре поїздив по вухах": тренер назвав "захмарні" перспективи Супряги у Динамо

Київське Динамо продовжує готуватись у Туреччині до другої частини сезону УПЛ. Кияни після оренди Артема Бєсєдіна залишились із трьома номінальними нападниками.

Артем Бєєсдін відправився в оренду в Омонію до кінця сезону-2022/2023. Натомість у розпорядженні Мірчі Луческу залишились тріо нападників – Владислав Супряга, який повернувся з оренди з італійської Сампдорії, Владислав Ванат і Євген Ісаєнко

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Федорчук: У Супряги настав момент істини

Перший із цієї трійки Супряга після свого повернення в Україну встиг відзначитись декількома голами у товариських матчах Динамо на зборах у Туреччині. Владислав забивав у ворота Унірі Деж (5:1) та Вайле (2:0).

Про перспективи цього нападника розповів футбольний тренер Олег Федорчук. Наставник порівняв Супрягу з його візаві Владиславом Ванатом. Федорчук зауважив, що Супряга отримав останній шанс закріпитись у Динамо.

У Супряги настав момент істини. Це його останній шанс закріпитись у Динамо. Супряга і Ванат – не конкуренти. Супрязі потрібний простір, а Ванат – футболіст штрафного майданчика. Вони потрібні Динамо під різні завдання. У Владислава дані феноменальні. Хтось йому добре поїздив по вухах, намалювавши Супрязі захмарні перспективи. Це могло призвести до депресії,

– заявив Федорчук.

"Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу"

Футбольний спеціаліст назвав причини через які Супряга не може закріпити за собою місце в основі київського клубу.

"Причина тут не одна. У Влада недостатньо агресії і психологічна нестійкість. Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу, щоб у самого гравця розвинувся потенціал працювати в конкурентному середовищі. Не всі футболісти можуть розкритися під великим тиском", – сказав тренер.

Федорчук навів приклад зв'язки Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

Поясню на прикладі зв’язки Шевченко – Ребров. Андрій був стійкий психологічно, не відволікався на подразники, прогресуючи в команді, де було багато класних нападників. Ребров дуже складно адаптувався у великому футболі. Був замкнутим, тікав із Києва до Горлівки. Мало хто про це згадує зараз,

– відповів наставник.

"У мене були футболісти, яких доводилося витягувати. Здатність вселити віру в іншого – одна з головних тренерських якостей. У моїй практиці була не одна така драма. Чотири роки тому Дмитрик Шастал хотів закінчити з футболом у Новій Каховці, коли у нього не ладилося у футболі. Я був у шоці! Що мені робити? Я попросив його потерпіти місяць заради мене. Минув час, почав забивати, все налагодилося", – розповів Федорчук.

Відзначимо, що нещодавно ЗМІ сватали Супрягу до лідера Першої ліги України житомирське Полісся. Однак агент нападника спростував ці чутки.

Головне про футбольну кар'єру Владислава Супряги

Вихованець дніпровського футболу, який у 2018-му році перебрався до Динамо.

Владиславу пророкували велике майбутнє, але за два роки нападник не зміг закріпитись у київському клубі та попрямував в оренду в італійську Сампдорію.

Однак така оренда виявилась провальною для футболіста. Супряга відіграв за клуб Серії А лише 24 хвилини та повернувся у Київ.

За головну команду киян відіграв вже 47 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 6 асистів. Не дуже хороша статистика як для нападника.

Має контракт із Динамо до кінця червня 2026 року.

За даними Transfermarkt, вартість форварда складає 1,8 мільйона євро.

Олег Федорчук – 62-річний футбольний тренер, який встиг потренувати чимало клубів: Оболонь-2, Миколаїв, Арсенал із Білої Церкви, вінницьку Ниву, Нафком Бровари та ще декілька команд. Наразі перебуває без роботи.