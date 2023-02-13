"Хтось йому добре поїздив по вухах": тренер назвав "захмарні" перспективи Супряги у Динамо
Джерело:Fanday
Київське Динамо продовжує готуватись у Туреччині до другої частини сезону УПЛ. Кияни після оренди Артема Бєсєдіна залишились із трьома номінальними нападниками.
Артем Бєєсдін відправився в оренду в Омонію до кінця сезону-2022/2023. Натомість у розпорядженні Мірчі Луческу залишились тріо нападників – Владислав Супряга, який повернувся з оренди з італійської Сампдорії, Владислав Ванат і Євген Ісаєнко
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Федорчук: У Супряги настав момент істини
Перший із цієї трійки Супряга після свого повернення в Україну встиг відзначитись декількома голами у товариських матчах Динамо на зборах у Туреччині. Владислав забивав у ворота Унірі Деж (5:1) та Вайле (2:0).
Про перспективи цього нападника розповів футбольний тренер Олег Федорчук. Наставник порівняв Супрягу з його візаві Владиславом Ванатом. Федорчук зауважив, що Супряга отримав останній шанс закріпитись у Динамо.
У Супряги настав момент істини. Це його останній шанс закріпитись у Динамо. Супряга і Ванат – не конкуренти. Супрязі потрібний простір, а Ванат – футболіст штрафного майданчика. Вони потрібні Динамо під різні завдання. У Владислава дані феноменальні. Хтось йому добре поїздив по вухах, намалювавши Супрязі захмарні перспективи. Це могло призвести до депресії,
– заявив Федорчук.
"Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу"
Футбольний спеціаліст назвав причини через які Супряга не може закріпити за собою місце в основі київського клубу.
"Причина тут не одна. У Влада недостатньо агресії і психологічна нестійкість. Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу, щоб у самого гравця розвинувся потенціал працювати в конкурентному середовищі. Не всі футболісти можуть розкритися під великим тиском", – сказав тренер.
Федорчук навів приклад зв'язки Андрія Шевченка та Сергія Реброва.
Поясню на прикладі зв’язки Шевченко – Ребров. Андрій був стійкий психологічно, не відволікався на подразники, прогресуючи в команді, де було багато класних нападників. Ребров дуже складно адаптувався у великому футболі. Був замкнутим, тікав із Києва до Горлівки. Мало хто про це згадує зараз,
– відповів наставник.
"У мене були футболісти, яких доводилося витягувати. Здатність вселити віру в іншого – одна з головних тренерських якостей. У моїй практиці була не одна така драма. Чотири роки тому Дмитрик Шастал хотів закінчити з футболом у Новій Каховці, коли у нього не ладилося у футболі. Я був у шоці! Що мені робити? Я попросив його потерпіти місяць заради мене. Минув час, почав забивати, все налагодилося", – розповів Федорчук.
Відзначимо, що нещодавно ЗМІ сватали Супрягу до лідера Першої ліги України житомирське Полісся. Однак агент нападника спростував ці чутки.
Головне про футбольну кар'єру Владислава Супряги
- Вихованець дніпровського футболу, який у 2018-му році перебрався до Динамо.
- Владиславу пророкували велике майбутнє, але за два роки нападник не зміг закріпитись у київському клубі та попрямував в оренду в італійську Сампдорію.
- Однак така оренда виявилась провальною для футболіста. Супряга відіграв за клуб Серії А лише 24 хвилини та повернувся у Київ.
- За головну команду киян відіграв вже 47 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 6 асистів. Не дуже хороша статистика як для нападника.
- Має контракт із Динамо до кінця червня 2026 року.
- За даними Transfermarkt, вартість форварда складає 1,8 мільйона євро.