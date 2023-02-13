Артем Беесдин отправился в аренду в Оммонию до конца сезона-2022/2023. В распоряжении Мирчи Луческу остались три нападающих – Владислав Супряга, вернувшийся из аренды из итальянской Сампдории, Владислав Ванат и Евгений Исаенко

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Федорчук: У Супряги настал момент истины

Первый из этой тройки Супряга по возвращении в Украину успел отличиться несколькими голами в товарищеских матчах Динамо на сборах в Турции. Владислав забивал в ворота Унири Деж (5:1) и Вайле (2:0).

О перспективах этого нападающего рассказал футбольный тренер Олег Федорчук. Наставник сравнил Супрягу с его визави Владиславом Ванатом. Федорчук отметил, что Супряга получил последний шанс закрепиться у "Динамо".

У Супряги настал момент истины. Это его последний шанс закрепиться у Динамо. Супряга и Ванат – не конкуренты. Связи нужно пространство, а Ванат – футболист штрафной. Они нужны Динамо под разные задачи. У Владислава даны феноменальные. Кто-то ему хорошо поездил по ушам, нарисовав Супряге заоблачные перспективы. Это могло привести к депрессии,

– заявил Федорчук.

"Нужен человек, который может повлиять на Супрягу"

Футбольный специалист назвал причины, по которым Супряга не может закрепить за собой место в основе киевского клуба.

"Причина здесь не одна. У Властей недостаточно агрессии и психологическая неустойчивость. Нужен человек, который может повлиять на Супрягу, чтобы у самого игрока развился потенциал работать в конкурентной среде. Не все футболисты могут раскрыться под большим давлением", – сказал тренер.

Федорчук привел пример связи Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

Объясню на примере связи Шевченко – Ребров. Андрей был стойким психологически, не отвлекался на раздражители, прогрессируя в команде, где было много классных нападающих. Ребров очень сложно адаптировался в большом футболе. Был запертым, бежал из Киева в Горловку. Мало кто об этом вспоминает сейчас,

– ответил наставник.

"У меня были футболисты, которых приходилось вытягивать. Способность внушить веру в другого – одно из главных тренерских качеств. В моей практике была не одна такая драма. Четыре года назад Дима Шастал хотел закончить с футболом в Новой Каховке, когда у него не ладилось в футболе. Я был в шоке! Что мне делать? Я попросил его потерпеть месяц ради меня. Прошло время, начал забивать, все наладилось", – рассказал Федорчук.

Отметим, что недавно СМИ сватали Супрягу к лидеру Первой лиги Украины житомирское Полесье. Однако агент нападающего опроверг эти слухи.

К слову. Олег Федорчук – 62-летний футбольный тренер, успевший потренировать немало клубов: Оболонь-2, Николаев, Арсенал из Белой Церкви, винницкую Ниву, Нафком Бровары и еще несколько команд. В настоящее время находится без работы.

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