Досвідченим футболістом цікавився Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров та грає Андрій Ярмоленко. Однак возз'єднання із колишніми динамівцями не сталось.

Цікаво прочитати Відомий інсайдер потролив Аталанту, яка продешевила трансфер Маліновського у Марсель

Сидорчук: Я ніколи не ставив собі за мету грати в Європі

За словами Сидорчука, були розмов, але до конкретики справа так і не дійшла. Однак капітан Динамо не виключає можливість ще пограти під керівництвом Реброва та в одній команді з Ярмоленком, з якими у Сидорчука гарні стосунки.

Грати з Ярмоленком під керівництвом Реброва? Так, може, ще все попереду. З Ребровим у нас гарне спілкування було і якщо зараз подзвоню, теж добре спілкуватимемося,

– сказав Сергій Сидорчук.

Також капітан Динамо назвав свою найбільшу помилку у футбольній кар'єрі.

Я ніколи не ставив собі за мету грати в Європі. Це була моя найбільша помилка. Якщо ставиш мету собі і йдеш до неї, то хоч-не-хоч, прийдеш до неї. А для мене мета була грати за Динамо і далі я навіть не дивився. Можливо, не помилка, але досвіду іноземного я б хотів,

– зізнався футболіст "біло-синіх".

Наразі Сидорчук тренується з Динамо та готується до другого кола чемпіонату України. Нагадаємо, що першу частину сезону кияни закінчили на третьому місці в УПЛ із 30 очками в активі. Стільки ж у Шахтаря, який йде другим. Відставання від лідера УПЛ Дніпра-1 складає 5 балів.

Цікаво! Сидорчук пов'язаний із Динамо контрактом до кінця червня 2025 року. Його ціна на Transfermarkt складає 4 мільйони євро.

Головне про кар'єру Сергія Сидорчука