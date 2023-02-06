Олександр Яковенко, агент нападника київського Динамо, взявся коментувати чутки про свого клієнта. Той категорично відповів на інформацію про інтерес до Владислава Супряги зі сторони житомирського Полісся.

До теми Супряга та гравець Шахтаря можуть перейти у клуб Першої ліги України

Не понизиться у класі

Представник футболіста спростував усі чутки та заперечив його можливий перехід у клуб, який претендує на підвищення у класі. Супряга продовжить свою кар'єру у Динамо.

Нагадаємо, що Полісся закінчило перше частину сезону на першому місці у Першій лізі України. Перед плей-офф клуб випередив львівські Карпати, які йдуть другими, у групі "А" на 12 очок. Житомирський клуб залишається одним із головних претендентів на вихід в УПЛ.

Наразі 22-річний форвард тренується на зборах у Туреччині із "біло-синіми" та забиває у контрольних спарингах за киян. Останні шість місяців футболіст провів в оренді у Серії А в італійській Сампдорії, де не зумів себе зарекомендувати, тому повернувся у столичну команду.

Вихованець Дніпра, який у 2018 році перейшов у Динамо, спробує закріпити за собою місце на вістрі атаки. Адже Артем Бєсєдін пішов в оренду в Омонію з Кіпру. Тому у розпорядженні Мірчі Луческу лише Супряга та ще два молоді форварди – Владислав Ванат та Євген Ісаєнко, який повернувся з оренди із ковалівського Колоса.

Киянам потрібно зберегти тих, хто є в команді, аби продовжити боротьбу з Шахтарем та Дніпром-1 за чемпіонство в УПЛ. Після першого кола дніпряни очолюють таблицю української першості, випереджаючи Шахтар та Динамо на 5 балів.

До слова. 6 лютого Динамо проведе черговий товариський матч на зборах. Суперником киян буде македонська Шкендія. Початок зустрічі о 16:00.