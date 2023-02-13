Артем Бєєсдін відправився в оренду в Омонію до кінця сезону-2022/2023. Натомість у розпорядженні Мірчі Луческу залишились тріо нападників – Владислав Супряга, який повернувся з оренди з італійської Сампдорії, Владислав Ванат і Євген Ісаєнко

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Федорчук: У Супряги настав момент істини

Перший із цієї трійки Супряга після свого повернення в Україну встиг відзначитись декількома голами у товариських матчах Динамо на зборах у Туреччині. Владислав забивав у ворота Унірі Деж (5:1) та Вайле (2:0).

Про перспективи цього нападника розповів футбольний тренер Олег Федорчук. Наставник порівняв Супрягу з його візаві Владиславом Ванатом. Федорчук зауважив, що Супряга отримав останній шанс закріпитись у Динамо.

У Супряги настав момент істини. Це його останній шанс закріпитись у Динамо. Супряга і Ванат – не конкуренти. Супрязі потрібний простір, а Ванат – футболіст штрафного майданчика. Вони потрібні Динамо під різні завдання. У Владислава дані феноменальні. Хтось йому добре поїздив по вухах, намалювавши Супрязі захмарні перспективи. Це могло призвести до депресії,

– заявив Федорчук.

"Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу"

Футбольний спеціаліст назвав причини через які Супряга не може закріпити за собою місце в основі київського клубу.

"Причина тут не одна. У Влада недостатньо агресії і психологічна нестійкість. Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу, щоб у самого гравця розвинувся потенціал працювати в конкурентному середовищі. Не всі футболісти можуть розкритися під великим тиском", – сказав тренер.

Федорчук навів приклад зв'язки Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

Поясню на прикладі зв’язки Шевченко – Ребров. Андрій був стійкий психологічно, не відволікався на подразники, прогресуючи в команді, де було багато класних нападників. Ребров дуже складно адаптувався у великому футболі. Був замкнутим, тікав із Києва до Горлівки. Мало хто про це згадує зараз,

– відповів наставник.

"У мене були футболісти, яких доводилося витягувати. Здатність вселити віру в іншого – одна з головних тренерських якостей. У моїй практиці була не одна така драма. Чотири роки тому Дмитрик Шастал хотів закінчити з футболом у Новій Каховці, коли у нього не ладилося у футболі. Я був у шоці! Що мені робити? Я попросив його потерпіти місяць заради мене. Минув час, почав забивати, все налагодилося", – розповів Федорчук.

Відзначимо, що нещодавно ЗМІ сватали Супрягу до лідера Першої ліги України житомирське Полісся. Однак агент нападника спростував ці чутки.

До слова. Олег Федорчук – 62-річний футбольний тренер, який встиг потренувати чимало клубів: Оболонь-2, Миколаїв, Арсенал із Білої Церкви, вінницьку Ниву, Нафком Бровари та ще декілька команд. Наразі перебуває без роботи.

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